Сибирский интернет-провайдер "Орион Телеком" понес серьезные финансовые потери в более 66 миллионов рублей из-за кибератаки, которую осуществили специалисты ГУР МО Украины. Во время инцидента также произошла утечка персональных данных клиентов, из-за чего компания обратилась к российским правоохранителям с просьбой возбудить уголовное производство.

По данным, полученным изданием "Укринформ" от источников в Главном управлении разведки, кибератака на "Орион Телеком" была проведена еще летом, в День России. В тот день работа провайдера была полностью парализована, что привело к серьезным перебоям в доступе к интернету и телевидению в регионе. Особенно пострадал закрытый город, специализирующийся на добыче урана, где "Орион Телеком" был единственным поставщиком телекоммуникационных услуг. Местные жители Красноярска, Иркутска, Братска и Абакана массово сообщали об отсутствии связи, что активно обсуждалось в местных пабликах.

Как отмечают источники ГУР, провайдер официально признал убытки в размере 66 миллионов рублей и подтвердил факт утечки персональных данных пользователей в результате кибероперации. В связи с этим "Орион Телеком" обратился в российскую полицию с просьбой открыть уголовное производство для расследования инцидента. Кроме того, в соответствии с действующим российским законодательством, компания может быть оштрафована еще на сумму до 15 миллионов рублей за допущенную утечку персональных данных.

В украинской разведке подчеркивают, что сети "Орион Телеком" активно использовались российскими силовыми структурами для осуществления агрессивных действий против Украины. Именно поэтому кибероперация имела стратегическое значение — она парализовала критически важную инфраструктуру и продемонстрировала эффективность украинских киберподразделений в сдерживании военной активности РФ.

Источники добавляют, что атака ГУР также вызвала масштабные технические проблемы в работе провайдера: часть серверов и сетевых узлов была выведена из строя, что на некоторое время сделало невозможным обслуживание пользователей в нескольких регионах Сибири. Помимо финансовых убытков, инцидент подчеркнул важность киберзащиты и контроля за персональными данными в ведущих телекоммуникационных компаниях России.

