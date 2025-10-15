66 мільйонів рублів збитків і паралізована мережа: ГУР атакувало "Оріон Телеком"

Сибірський інтернет-провайдер "Оріон Телеком" зазнав серйозних фінансових втрат у понад 66 мільйонів рублів через кібератаку, яку здійснили спеціалісти ГУР МО України. Під час інциденту також стався витік персональних даних клієнтів, через що компанія звернулася до російських правоохоронців із проханням порушити кримінальне провадження.

За даними, отриманими виданням "Укрінформ" від джерел у Головному управлінні розвідки, кібератака на "Оріон Телеком" була проведена ще влітку, у День Росії. Того дня робота провайдера була повністю паралізована, що призвело до серйозних перебоїв у доступі до інтернету та телебачення у регіоні. Особливо постраждало закрите місто, що спеціалізується на видобутку урану, де "Оріон Телеком" був єдиним постачальником телекомунікаційних послуг. Місцеві жителі Красноярська, Іркутська, Братська та Абакану масово повідомляли про відсутність зв’язку, що активно обговорювалося в місцевих пабліках.

Як зазначають джерела ГУР, провайдер офіційно визнав збитки в розмірі 66 мільйонів рублів і підтвердив факт витоку персональних даних користувачів унаслідок кібероперації. У зв’язку з цим "Оріон Телеком" звернувся до російської поліції із проханням відкрити кримінальне провадження для розслідування інциденту. Крім того, відповідно до чинного російського законодавства, компанія може бути оштрафована ще на суму до 15 мільйонів рублів за допущений витік персональних даних.

В українській розвідці підкреслюють, що мережі "Оріон Телеком" активно використовувалися російськими силовими структурами для здійснення агресивних дій проти України. Саме тому кібероперація мала стратегічне значення — вона паралізувала критично важливу інфраструктуру та продемонструвала ефективність українських кіберпідрозділів у стримуванні військової активності РФ.

Джерела додають, що атака ГУР також спричинила масштабні технічні проблеми в роботі провайдера: частина серверів та мережевих вузлів була виведена з ладу, що на деякий час унеможливило обслуговування користувачів у декількох регіонах Сибіру. Крім фінансових збитків, інцидент підкреслив важливість кіберзахисту та контролю за персональними даними у провідних телекомунікаційних компаніях Росії.

Раніше Фокус писав, що за зламом російського супутникового оператора "Дозор-Телепорт", який стався у 2023 році, стоїть спільнота кіберактивістів "Український Кібер Альянс".

Окрім цього, повідомлялося, що нещодавно Верховна Рада України підтримала за основу законопроєкт №12349, який передбачає створення Кіберсил Збройних Сил. Зокрема, новий підрозділ відповідатиме за захист українського кіберпростору та матиме власний резерв із цивільних фахівців.