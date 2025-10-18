Смартфоны Xiaomi заработают в 2 раза быстрее: как настроить гаджет, сделав пару нажатий
Ситуация, когда любимый смартфон – к примеру, Xiaomi, – начинает работать медленнее, всегда огорчает. Но вернуть гаджету прежнюю скорость и даже улучшить ее не так уж сложно. Все дело в одной универсальной настройке.
Для начала надо понять, почему телефон замедляется, отмечает xiaomitime.com. Необязательно дело в поломке или износе – причиной может быть обыкновенный "цифровой беспорядок". Приложения-лаунчеры, изначально разработанные для оптимизации и ускорения работы, со временем накапливают кэшированную информацию, и от этого снижаются и время загрузки приложений, и анимация на экране, и эффективность многозадачности. Между прочим, производительность батареи тоже падает.
Но ситуацию можно безболезненно исправить на всех телефонах Xiaomi. Тут только надо учесть, какой именно суббренд вы используете, и следовать алгоритму действий.
Для пользователей POCO:
- Перейдите в "Настройки".
- Выберите раздел "Приложения" или "Управление приложениями".
- Найдите и нажмите "POCO Launcher".
- Нажмите "Хранилище".
- Выберите "Очистить кэш".
- Перезагрузите устройство.
Для пользователей Xiaomi и Redmi:
- Нажмите "Настройки".
- Перейдите в раздел "Приложения" или "Управление приложениями".
- Найдите "Системный лаунчер".
- Нажмите "Хранилище".
- Выберите "Очистить кэш".
- Перезагрузите телефон.
Эта простая процедура удаляет временные файлы, накопившиеся в системном загрузчике, но при этом сохраняет ваши личные настройки, информацию и установленные приложения.
Ранее стало известно, какие телефоны Xiaomi не пригодятся после 2025 года. Речь шла о моделях, которые уже не получат ни крупных обновлений Android, ни обновлений безопасности.
Также сообщалось, что смартфоны Xiaomi быстро разряжаются из-за скрытой настройки. Чтобы этого избежать, надо найти и отключить функцию "Автозапуск приложений".