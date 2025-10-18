Смартфоны Xiaomi заработают в 2 раза быстрее: как настроить гаджет, сделав пару нажатий

Ситуация, когда любимый смартфон – к примеру, Xiaomi, – начинает работать медленнее, всегда огорчает. Но вернуть гаджету прежнюю скорость и даже улучшить ее не так уж сложно. Все дело в одной универсальной настройке.

Для начала надо понять, почему телефон замедляется, отмечает xiaomitime.com. Необязательно дело в поломке или износе – причиной может быть обыкновенный "цифровой беспорядок". Приложения-лаунчеры, изначально разработанные для оптимизации и ускорения работы, со временем накапливают кэшированную информацию, и от этого снижаются и время загрузки приложений, и анимация на экране, и эффективность многозадачности. Между прочим, производительность батареи тоже падает.

Но ситуацию можно безболезненно исправить на всех телефонах Xiaomi. Тут только надо учесть, какой именно суббренд вы используете, и следовать алгоритму действий.

Для пользователей POCO:

Перейдите в "Настройки".

Выберите раздел "Приложения" или "Управление приложениями".

Найдите и нажмите "POCO Launcher".

Нажмите "Хранилище".

Выберите "Очистить кэш".

Перезагрузите устройство.

Для пользователей Xiaomi и Redmi:

Нажмите "Настройки".

Перейдите в раздел "Приложения" или "Управление приложениями".

Найдите "Системный лаунчер".

Нажмите "Хранилище".

Выберите "Очистить кэш".

Перезагрузите телефон.

Эта простая процедура удаляет временные файлы, накопившиеся в системном загрузчике, но при этом сохраняет ваши личные настройки, информацию и установленные приложения.

Ранее стало известно, какие телефоны Xiaomi не пригодятся после 2025 года. Речь шла о моделях, которые уже не получат ни крупных обновлений Android, ни обновлений безопасности.

Также сообщалось, что смартфоны Xiaomi быстро разряжаются из-за скрытой настройки. Чтобы этого избежать, надо найти и отключить функцию "Автозапуск приложений".