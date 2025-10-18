Смартфони Xiaomi запрацюють у 2 рази швидше: як налаштувати гаджет, зробивши кілька натискань

Ситуація, коли улюблений смартфон — наприклад, Xiaomi, — починає працювати повільніше, завжди засмучує. Але повернути гаджету колишню швидкість і навіть поліпшити її не так вже й складно. Вся справа в одному універсальному налаштуванні.

Для початку треба зрозуміти, чому телефон сповільнюється, зазначає xiaomitime.com. Необов'язково справа в поломці або зносі — причиною може бути звичайний "цифровий безлад". Додатки-лаунчери, спочатку розроблені для оптимізації та прискорення роботи, з часом накопичують кешовану інформацію, і від цього знижуються і час завантаження додатків, і анімація на екрані, і ефективність багатозадачності. Між іншим, продуктивність батареї теж падає.

Але ситуацію можна безболісно виправити на всіх телефонах Xiaomi. Тут тільки треба врахувати, який саме суббренд ви використовуєте, і слідувати алгоритму дій.

Відео дня

Для користувачів POCO:

Перейдіть у "Налаштування".

Виберіть розділ "Додатки" або "Керування додатками".

Знайдіть і натисніть "POCO Launcher".

Натисніть "Сховище".

Виберіть "Очистити кеш".

Перезавантажте пристрій.

Для користувачів Xiaomi і Redmi:

Натисніть "Налаштування".

Перейдіть у розділ "Додатки" або "Керування додатками".

Знайдіть "Системний лаунчер".

Натисніть "Сховище".

Виберіть "Очистити кеш".

Перезавантажте телефон.

Ця проста процедура видаляє тимчасові файли, що накопичилися в системному завантажувачі, але водночас зберігає ваші особисті налаштування, інформацію та встановлені додатки.

Раніше стало відомо, які телефони Xiaomi не знадобляться після 2025 року. Йшлося про моделі, які вже не отримають ні великих оновлень Android, ні оновлень безпеки.

Також повідомлялося, що смартфони Xiaomi швидко розряджаються через приховане налаштування. Щоб цього уникнути, треба знайти і відключити функцію "Автозапуск додатків".