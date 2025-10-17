Флагманский смартфон Xiaomi проиграл неожиданному конкуренту в тестах мощности: кто победил

Компания Vivo и так считалась одним из главных брендов смартфонов в Китае. А теперь она еще и обошла признанного лидера отрасли Xiaomi. Смартфон X300 Pro оказался мощнее флагмана Xiaomi 17 Pro Max.

Секрет успеха в том, что Vivo X300 Pro первым получил новый чип MediaTek Dimensity 9500, сообщает gizmochina.com. Процессор получился настолько сильным, что оставил позади даже топовый чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 от компании Qualcomm (на котором работает Xiaomi 17 Pro Max).

Издание ссылается на результаты бенчмарка AnTuTu для Vivo X300 Pro и Xiaomi 17 Pro Max. На соответствующем скриншоте видно, что телефон Vivo набрал 3 956 885 баллов, а Xiaomi – лишь 3 731 077 баллов.

Результаты тестирования смартфонов (скриншот) Фото: gizmochina.com

Помимо общего балла, новый Vivo X300 Pro выиграл и еще в нескольких тестах, в том числе по производительности процессора, производительности графического процессора и памяти. Между прочим, серия Xiaomi 17 – пока единственная, которая получила новый разрекламированный Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Справедливости ради, надо отметить, что модель Xiaomi 17 Pro Max все-таки показала себя лучше Vivo в том, что касалось теплоотдачи. Этот телефон нагревался гораздо меньше и показал результат 17,2 градуса по Цельсию, по сравнению с 20,6 градуса, до которых нагрелся Vivo X300 Pro.

Ранее эксперты сравнили автономность Xiaomi 17 Pro Max и iPhone. Результат оказался тоже не очень радостным для Xiaomi – телефон едва смог обойти iPhone 17 Pro Max, хотя у того гораздо более слабая батарея.

Также стало известно, что в "фотобитве" лучших смартфонов Xiaomi, Samsung и Apple определился неожиданный лидер. Там модель Xiaomi как раз выиграла у очень сильных соперников.