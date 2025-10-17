Флагманський смартфон Xiaomi програв несподіваному конкуренту в тестах потужності: хто переміг

Компанія Vivo і так вважалася одним із головних брендів смартфонів у Китаї. А тепер вона ще й обійшла визнаного лідера галузі Xiaomi. Смартфон X300 Pro виявився потужнішим за флагман Xiaomi 17 Pro Max.

Секрет успіху в тому, що Vivo X300 Pro першим отримав новий чип MediaTek Dimensity 9500, повідомляє gizmochina.com. Процесор вийшов настільки сильним, що залишив позаду навіть топовий чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 від компанії Qualcomm (на якому працює Xiaomi 17 Pro Max).

Видання посилається на результати бенчмарка AnTuTu для Vivo X300 Pro та Xiaomi 17 Pro Max. На відповідному скріншоті видно, що телефон Vivo набрав 3 956 885 балів, а Xiaomi — лише 3 731 077 балів.

Результати тестування смартфонів (скріншот) Фото: gizmochina.com

Крім загального бала, новий Vivo X300 Pro виграв і ще в декількох тестах, зокрема за продуктивністю процесора, продуктивністю графічного процесора і пам'яті. Між іншим, серія Xiaomi 17 — поки єдина, яка отримала новий розрекламований Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Справедливості заради, треба зазначити, що модель Xiaomi 17 Pro Max все-таки показала себе кращою за Vivo в тому, що стосувалося тепловіддачі. Цей телефон нагрівався набагато менше і показав результат 17,2 градуса за Цельсієм, порівняно з 20,6 градуса, до яких нагрівся Vivo X300 Pro.

