Новый Samsung Galaxy может всех разочаровать: в сети раскрыли неожиданную причину

Фанаты Samsung уже ждут новую линейку смартфонов Galaxy S26. Но, похоже, это завышенные ожидания, – многие важные параметры у телефонов могут вообще не измениться по сравнению с предшественниками.

В сеть просочилась информация, что главным разочарованием может стать модель Samsung Galaxy S26 Pro, пишет techradar.com.

Новый смартфон, вероятно, останется с теми же камерами, которые были уже у нескольких поколений гаджетов Samsung. В частности, инсайдеры предполагают, что это будет тот же самый 50-мегапиксельный сенсор ISOCELL GN3 для основной камеры, что был и у Galaxy S25.

А еще новый смартфон получит ту же 10-мегапиксельную телеобъективную камеру S5K3K1, которую Samsung использует еще со времен серии Galaxy S22, и 12-мегапиксельный сенсор IMX564 для сверхширокоугольных снимков, оставшийся в наследство со времен серии Samsung Galaxy S23. 12-мегапиксельная фронтальная камера S5K3LU тоже будет отсылкой к Galaxy S23.

Если информация подтвердится, то это будет означать, что никаких заметных изменений в смысле камеры за несколько лет так и не произойдет, отмечает издание. И тем, кто надеялся на улучшение камеры, покупать новый Galaxy S26 Pro просто не будет смысла.

Еще предварительно стало известно, что новый Samsung получит чипсет Exynos 2600, – тоже не наилучший поворот, ведь этот процессор вряд ли будет таким же мощным, как Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Правда, батарея хоть немного усилится: в утечках упоминается аккумулятор емкостью 4300 мАч, и это все-таки лучший показатель по сравнению с батареей Samsung Galaxy S25 на 4000 мАч.

Ранее стало известно, что на популярных смартфонах Samsung случился очень странный сбой камеры. В частности, на телефонах Galaxy S25 Ultra снимки Луны стали приобретать фиолетовый оттенок.

Однако потом Samsung исправила ошибку камеры на своих флагманских смартфонах, причем сделала это довольно оперативно.