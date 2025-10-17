Новий Samsung Galaxy може всіх розчарувати: у мережі розкрили несподівану причину

Фанати Samsung вже чекають на нову лінійку смартфонів Galaxy S26. Але, схоже, це завищені очікування, — багато важливих параметрів у телефонів можуть взагалі не змінитися порівняно з попередниками.

У мережу просочилася інформація, що головним розчаруванням може стати модель Samsung Galaxy S26 Pro, пише techradar.com.

Новий смартфон, імовірно, залишиться з тими самими камерами, які були вже у кількох поколінь гаджетів Samsung. Зокрема, інсайдери припускають, що це буде той самий 50-мегапіксельний сенсор ISOCELL GN3 для основної камери, що був і в Galaxy S25.

А ще новий смартфон отримає ту саму 10-мегапіксельну телеоб'єктивну камеру S5K3K1, яку Samsung використовує ще з часів серії Galaxy S22, і 12-мегапіксельний сенсор IMX564 для надширококутних знімків, який залишився у спадок з часів серії Samsung Galaxy S23. 12-мегапіксельна фронтальна камера S5K3LU теж буде відсиланням до Galaxy S23.

Якщо інформація підтвердиться, то це означатиме, що жодних помітних змін у сенсі камери за кілька років так і не відбудеться, зазначає видання. І тим, хто сподівався на покращення камери, купувати новий Galaxy S26 Pro просто не буде сенсу.

Ще попередньо стало відомо, що новий Samsung отримає чіпсет Exynos 2600, — теж не найкращий поворот, адже цей процесор навряд чи буде таким же потужним, як Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Щоправда, батарея хоч трохи посилиться: у витоках згадується акумулятор ємністю 4300 мАг, і це все ж таки кращий показник порівняно з батареєю Samsung Galaxy S25 на 4000 мАг.

Раніше стало відомо, що на популярних смартфонах Samsung стався дуже дивний збій камери. Зокрема, на телефонах Galaxy S25 Ultra знімки Місяця стали набувати фіолетового відтінку.

Однак потім Samsung виправила помилку камери на своїх флагманських смартфонах, причому зробила це досить оперативно.