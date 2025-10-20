РЭБ против дронов: в Украине создали систему "Квазар-А" для защиты автомобилей ВСУ

Украинская компания TAF Industries представила систему радиоэлектронной борьбы "Квазар-А" для защиты автомобилей и бронетехники от российских дронов.

Она подавляет каналы управления и передачи видео в пяти частотных диапазонах. Подробности разработчик раскрыл в ролике на своем Telegram-канале.

Как уверяет TAF Industries, "Квазар-А" — это компактное и надежное средство РЕБ ближнего действия. Он призван бороться с дронами-камикадзе и бомбардировщиками мультироторного типа с системами сброса, создавая купол помех с охватом до 300 метров на 360 градусов. Аккумулятора хватает для работы до 2 часов.

Предусмотрены пять каналов мощностью по 100 Вт с любыми частотами на выбор. Комплекс устанавливается на транспортное средство с помощью магнитного крепления, скорость развертывания составляет около 5 минут. "Квазар-А" может работать в пыли, под дождем и при низких температурах благодаря защите по стандарту IP66.

"Держит линию обороны, защищает экипаж, сохраняет жизни", — отмечается в ролике.

Российские дроны-камикадзе постоянно атакуют транспорт ВСУ, поэтому инженеры ищут средства защиты. В июле компания Kvertus модульную РЭБ-систему AD CERBERUS, устанавливаемую на автомобиль. Она должна подавлять дроны на расстоянии 100 метров.

Тем временем в России придумали необычную систему защиты автомобилей от дронов. Инженеры предложили устанавливать на транспорт рамы с огромными пропеллерами, которые должны физически сбивать БПЛА на подлете.

Писали также, что подразделениям ВСУ продают нерабочие средства РЭБ. Волонтер рассказал, как их можно проверить перед выездом на задание.