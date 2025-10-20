РЕБ проти дронів: в Україні створили систему "Квазар-А" для захисту автомобілів ЗСУ

Українська компанія TAF Industries представила систему радіоелектронної боротьби "Квазар-А" для захисту автомобілів і бронетехніки від російських дронів.

Вона пригнічує канали управління і передавання відео в п'яти частотних діапазонах. Подробиці розробник розкрив у ролику на своєму Telegram-каналі.

Як запевняє TAF Industries, "Квазар-А" — це компактний і надійний засіб РЕБ ближньої дії. Він покликаний боротися з дронами-камікадзе і бомбардувальниками мультироторного типу з системами скидання, створюючи купол перешкод з охопленням до 300 метрів на 360 градусів. Акумулятора вистачає для роботи до 2 годин.

Передбачено п'ять каналів потужністю по 100 Вт з будь-якими частотами на вибір. Комплекс встановлюється на транспортний засіб за допомогою магнітного кріплення, швидкість розгортання становить близько 5 хвилин. "Квазар-А" може працювати в пилу, під дощем і за низьких температур завдяки захисту за стандартом IP66.

"Тримає лінію оборони, захищає екіпаж, зберігає життя", — зазначається в ролику.

Російські дрони-камікадзе постійно атакують транспорт ЗСУ, тому інженери шукають засоби захисту. У липні компанія Kvertus випустила модульну РЕБ-систему AD CERBERUS, що встановлюється на автомобіль. Вона має придушувати дрони на відстані 100 метрів.

Тим часом у Росії придумали незвичайну систему захисту автомобілів від дронів. Інженери запропонували встановлювати на транспорт рами з величезними пропелерами, які мають фізично збивати БПЛА на підльоті.

Писали також, що підрозділам ЗСУ продають неробочі засоби РЕБ. Волонтер розповів, як їх можна перевірити перед виїздом на завдання.