iPhone постоянно разражается: найдите и отключите несколько "спрятанных" функций

Жалобы на то, что батарея iPhone быстро садится, встречаются довольно часто. Обычно пользователи думают, что надо уменьшить яркость экрана, но дело может быть даже не в этом. Скрытые функции незаметно разряжают аккумулятор. К счастью, отключить их не так уж сложно.

Главное – найти эти функции, ведь Apple как будто специально сделала их неочевидными, пишет tomsguide.com. Эксперты назвали три функции, после отключения которых батарея iPhone станет разряжаться гораздо медленнее.

Фоновое обновление приложений

Это очень важная функция – она позволяет приложениям обновляться, когда вы ими не пользуетесь, но при этом страдает аккумулятор.

На самом деле iPhone достаточно мощный, чтобы обновлять контент практически мгновенно, когда вы открываете приложение, так что фоновое обновление в принципе и не нужно.

Чтобы отключить:

Откройте "Настройки".

Нажмите "Основные" и выберите "Обновление фоновых приложений".

Выберите "Выключить".

Параметры доступности

На функции доступности обычно не обращают внимания, а они тем временем "съедают" заряд батареи. Функция "Автояркость" звучит вполне разумно, но на самом деле она постоянно калибруется в зависимости от условий освещения, и дисплей из-за этого может быть перегружен.

Чтобы отключить ее, откройте "Настройки", "Специальные возможности", "Экран и размер текста", прокрутите вниз и отключите функцию "Автояркость". Вы сможете полностью управлять яркостью вручную через "Центр управления", а это и проще, и эффективнее.

Затем вернитесь в меню "Универсальный доступ", выберите "Движение" и включите "Уменьшение движения". Это сделает iOS более быстрой и экономичной.

Поднятие для пробуждения

Каждый раз, когда вы берете iPhone в руки, экран активируется, и это постоянное мерцание потребляет больше энергии, чем вы думаете.

Чтобы отключить:

Откройте "Настройки".

Нажмите "Экран и яркость".

Прокрутите вниз и отключите функцию "Поднятие для активации".

Вы сразу заметите, что после отключения той функции заряда батареи стало хватать на более долгое время.

