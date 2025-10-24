iPhone постійно вибухає: знайдіть і вимкніть кілька "захованих" функцій

Скарги на те, що батарея iPhone швидко сідає, зустрічаються досить часто. Зазвичай користувачі думають, що треба зменшити яскравість екрана, але справа може бути навіть не в цьому. Приховані функції непомітно розряджають акумулятор. На щастя, відключити їх не так уже й складно.

Головне — знайти ці функції, адже Apple ніби спеціально зробила їх неочевидними, пише tomsguide.com. Експерти назвали три функції, після вимкнення яких батарея iPhone стане розряджатися набагато повільніше.

Фонове оновлення додатків

Це дуже важлива функція — вона дає змогу застосункам оновлюватися, коли ви ними не користуєтеся, але при цьому страждає акумулятор.

Насправді iPhone досить потужний, щоб оновлювати контент практично миттєво, коли ви відкриваєте застосунок, тож фонове оновлення в принципі й не потрібне.

Щоб відключити:

Відкрийте "Налаштування".

Натисніть "Основні" і виберіть "Оновлення фонових додатків".

Виберіть "Вимкнути".

Параметри доступності

На функції доступності зазвичай не звертають уваги, а вони тим часом "з'їдають" заряд батареї. Функція "Автояскравість" звучить цілком розумно, але насправді вона постійно калібрується залежно від умов освітлення, і дисплей через це може бути перевантажений.

Щоб вимкнути її, відкрийте "Налаштування", "Спеціальні можливості", "Екран і розмір тексту", прокрутіть донизу і вимкніть функцію "Автояскравість". Ви зможете повністю керувати яскравістю вручну через "Центр управління", а це і простіше, і ефективніше.

Потім поверніться в меню "Універсальний доступ", виберіть "Рух" і ввімкніть "Зменшення руху". Це зробить iOS швидшою та економнішою.

Підняття для пробудження

Щоразу, коли ви берете iPhone в руки, екран активується, і це постійне мерехтіння споживає більше енергії, ніж ви думаєте.

Щоб відключити:

Відкрийте "Налаштування".

Натисніть "Екран і яскравість".

Прокрутіть вниз і вимкніть функцію "Підняття для активації".

Ви відразу помітите, що після вимкнення тієї функції заряду батареї стало вистачати на довший час.

