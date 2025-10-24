Складные смартфоны Pixel внезапно огорчили пользователей: что с ними случилось

Обычно работа с программным обеспечением Android на смартфонах Google проходит без проблем. Но не в этот раз – некоторые пользователи Pixel уже две недели наблюдают на своих телефонах досадную ошибку.

Затронутыми проблемой оказались складные модели Pixel – в частности, Pixel 10 Pro Fold, сообщает androidpolice.com. Рядом со значком аккумулятора на них появляется странный вопросительный знак. Одни предполагают, что это просто ошибка пользовательского интерфейса, которая пропадет после перезагрузки телефона, другие же опасаются, что знак вопроса – предвестник более серьезных проблем, например, с батареей или дисплеем.

Хотя о проблеме первыми сообщили пользователи Pixel 10 Pro Fold, она наблюдается и на смартфонах Pixel 9 Pro Fold.

Как отмечает издание, знак вопроса действительно пропадает после перезагрузки смартфона. Но опасения насчет более серьезных неприятностей тоже нельзя игнорировать – есть предположение, что значок может появляться из-за использования несертифицированных беспроводных зарядных устройств. Такие устройства провоцируют сбой связи между аккумулятором устройства и системой.

Интересно, что значок появляется именно на складных телефонах Google, – обычные гаджеты с плоским экраном, похоже, с ним не встречаются. Сама компания Google пока не давала официальных комментариев, но уже известно, что нескольким пользователям заменили телефоны после получения жалоб.

Ранее стало известно, что новый смартфон Pixel взорвался, как дешевая подделка. Тогда речь шла как раз о модели Pixel 10 Pro Fold. Google заявляла его как самый защищенный из своих новых гаджетов, но на самом деле складной смартфон загорелся и взорвался прямо во время теста на прочность.

Между прочим, это была не единственная проблема с телефонами Pixel. Ранее Google переносила выпуск бюджетного смартфона Pixel 9a. Он вышел на месяц позже запланированного – в апреле вместо марта нынешнего года, и причиной задержки называлась "проблемы с качеством компонентов".