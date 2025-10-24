Складні смартфони Pixel раптово засмутили користувачів: що з ними сталося

Зазвичай робота з програмним забезпеченням Android на смартфонах Google проходить без проблем. Але не цього разу — деякі користувачі Pixel уже два тижні спостерігають на своїх телефонах прикру помилку.

Зачепленими проблемою виявилися складні моделі Pixel — зокрема, Pixel 10 Pro Fold, повідомляє androidpolice.com. Поруч зі значком акумулятора на них з'являється дивний знак питання. Одні припускають, що це просто помилка призначеного для користувача інтерфейсу, яка зникне після перезавантаження телефону, інші ж побоюються, що знак запитання — провісник більш серйозних проблем, наприклад, з батареєю або дисплеєм.

Хоча про проблему першими повідомили користувачі Pixel 10 Pro Fold, вона спостерігається і на смартфонах Pixel 9 Pro Fold.

Як зазначає видання, знак питання дійсно зникає після перезавантаження смартфона. Але побоювання щодо більш серйозних неприємностей теж не можна ігнорувати — є припущення, що значок може з'являтися через використання несертифікованих бездротових зарядних пристроїв. Такі пристрої провокують збій зв'язку між акумулятором пристрою і системою.

Цікаво, що значок з'являється саме на складних телефонах Google, — звичайні гаджети з плоским екраном, схоже, з ним не зустрічаються. Сама компанія Google поки що не давала офіційних коментарів, але вже відомо, що кільком користувачам замінили телефони після отримання скарг.

Раніше стало відомо, що новий смартфон Pixel вибухнув, як дешева підробка. Тоді йшлося якраз про модель Pixel 10 Pro Fold. Google заявляла його як найзахищеніший зі своїх нових ґаджетів, але насправді складаний смартфон загорівся і вибухнув просто під час тесту на міцність.

Між іншим, це була не єдина проблема з телефонами Pixel. Раніше Google переносила випуск бюджетного смартфона Pixel 9a. Він вийшов на місяць пізніше запланованого — у квітні замість березня нинішнього року, і причиною затримки називалася "проблеми з якістю компонентів".