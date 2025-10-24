Статус "в розыске" в "Резерв+": почему "светится" красным и как решить проблему

Статус "в розыске" в приложении "Резерв+" означает административный, а не уголовный розыск — его присваивает ТЦК за нарушение правил воинского учета. По словам юристов, отметка не исчезает даже после уплаты штрафа и может оставаться в системе, пока решение ТЦК или суда не будет отменено.

Как пояснила ТСН адвокат Марина Бекало, розыск ТЦК это — не уголовный розыск. Но такой статус может создавать проблемы.

"Органы национальной полиции по сообщению ТЦК и СП должны реализовать доставку граждан, совершивших административные правонарушения по ст. 210, 210-1 КУоАП в ТЦК и СП для составления протоколов об административных правонарушениях. Это не является "классическим" розыском", — отметила адвокат.

Что означает статус "в розыске", когда Резерв+ "светится" красным

Статус "в розыске" в приложении "Резерв+" означает, что лицо внесено в базу данных из-за нарушения правил воинского учета или законодательства о мобилизации. Если пользователь является действующим военнослужащим, такая отметка может быть технической ошибкой. В Минобороны отметили, что идет процесс синхронизации реестров, чтобы устранить подобные случаи.

Статус "в розыске" в приложении появляется, когда гражданин нарушает правила воинского учета. В таком случае необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), где лицо состоит на учете.

Среди самых распространенных причин, по которым военнообязанного могут внести в розыск, отмечаются:

неявка в ТЦК после получения повестки;

необновление военно-учетных данных после 25 лет;

неполучение или игнорирование направления на ВВК;

отсутствие по месту регистрации без уведомления ТЦК;

нарушение сроков перерегистрации после снятия с учета.

Как сняться с розыска ТЦК

Как сообщил адвокат Роман Симутин в комментарии для юридического портала "Протокол", объявление в розыск ТЦК возможно только в случае, если лицо официально привлечено к административной ответственности по статье 210 или 210-1 КУоАП. Именно наличие такого постановления является законным основанием для внесения данных о розыске в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Юрист пояснил, что в случаях, когда постановление не выносилось, гражданин может обжаловать статус "в розыске" в судебном порядке. Судебная практика уже содержит примеры, когда суды принимали решения об исключении лиц из розыска из-за отсутствия законных оснований для такого внесения.

В то же время даже если суд признает розыск незаконным, ТЦК может вынести новое постановление и повторно объявить лицо в розыск, но уже на законных основаниях.

Исчезнет ли статус "в розыске" после уплаты штрафа

Адвокат Роман Симутин отметил, что статус "в розыске" появляется после уплаты штрафа, но не исчезает автоматически. Уплата штрафа не освобождает лицо от обязанности прибывать в ТЦК, а также не исключает его из базы информационных систем "Оберіг" и МВД.

"В случае уплаты штрафа гражданин фактически признает себя виновным в нарушении законодательства о мобилизации. Этот факт сам по себе является основанием для пребывания лица в розыске, даже после оплаты", — пояснил Симутин.

Снятие с розыска возможно только через суд или после отмены постановления ТЦК, которое стало основанием для объявления розыска.

Могут ли заблокировать счета из-за статуса "в розыске ТЦК"

Сам факт наличия статуса "в розыске" в приложении "Резерв+" не является юридическим основанием для блокировки банковских счетов военнообязанных.

Блокировка счетов возможна только после вступления в силу постановления об административном взыскании по статьям 210 или 210-1 КУоАП. Если гражданин добровольно не платит штраф, такое постановление передается в государственную исполнительную службу, которая реализует принудительное взыскание.

Государственный исполнитель имеет право наложить арест на банковские счета или другие активы лица только в рамках исполнительного производства. То есть сам статус "в розыске" в системе не влечет за собой никаких финансовых ограничений.

Как работает онлайн-оплата штрафов в "Резерв+"

Функция онлайн-оплаты штрафов в "Резерв+" вводится постепенно, чтобы избежать перегрузки системы.

Пользователь может:

войти в приложение "Резерв+";

перейти в раздел "Штрафы онлайн";

подать заявление о признании нарушения;

получить электронное постановление, подписанное ТЦК;

оплатить штраф онлайн;

обновить военно-учетные данные, после чего статус "в розыске" или "Нарушение" должен исчезнуть.

Размер штрафа составляет 8500 грн (50% минимальной санкции), если гражданин добровольно признает нарушение и оплачивает его онлайн.

Что стоит знать о статусе "в розыске" в Резерв+

"В розыске, мобилизация по-новому" — это не уголовный розыск, а административная процедура.

Статус "в розыске" появляется после уплаты штрафа, если ТЦК вынес постановление об админнарушении.

Статус "в розыске" в Резерв+ "светится" красным, пока не обновятся данные после решений суда или ТЦК.

Сам статус не влечет блокировку счетов — только постановление и исполнительное производство.

Снять статус можно через суд или официальную отмену постановления.

Напомним, что по данным Минобороны, "Резерв+" стал основным инструментом цифрового военного учета. Приложение позволяет обновлять данные, получать push-уведомления о вызовах и уведомления об изменении статуса. Система интегрирована с государственными реестрами, которые автоматически фиксируют нарушения учетных правил.

