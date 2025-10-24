Статус "у розшуку" в "Резерв+": чому "світиться" червоним і як вирішити проблему

Статус "у розшуку" в застосунку "Резерв+" означає адміністративний, а не кримінальний розшук — його присвоює ТЦК за порушення правил військового обліку. За словами юристів, позначка не зникає навіть після сплати штрафу й може залишатися в системі, поки рішення ТЦК або суду не буде скасоване.

Як пояснила ТСН адвокатка Марина Бекало, розшук ТЦК — це не кримінальний розшук. Але такий статус може створювати проблеми.

"Органи національної поліції за повідомленням ТЦК та СП мають реалізувати доставлення громадян, які вчинили адміністративні правопорушення за ст. 210, 210-1 КУпАП до ТЦК та СП для складення протоколів про адміністративні правопорушення. Це не є "класичним“ розшуком", — наголосила адвокатка.

Що означає статус "у розшуку", коли Резерв+ "світиться" червоним

Статус "у розшуку" у застосунку "Резерв+" означає, що особу внесено до бази даних через порушення правил військового обліку або законодавства про мобілізацію. Якщо користувач є чинним військовослужбовцем, така позначка може бути технічною помилкою. У Міноборони зазначили, що триває процес синхронізації реєстрів, щоб усунути подібні випадки.

Статус "у розшуку" у застосунку з’являється, коли громадянин порушує правила військового обліку. У такому разі необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), де особа перебуває на обліку.

Серед найпоширеніших причин, через які військовозобов’язаного можуть внести в розшук, зазначаються:

неявка до ТЦК після отримання повістки;

неоновлення військово-облікових даних після 25 років;

неотримання або ігнорування направлення на ВЛК;

відсутність за місцем реєстрації без повідомлення ТЦК;

порушення строків перереєстрації після зняття з обліку.

Як знятися з розшуку ТЦК

Як повідомив адвокат Роман Сімутін у коментарі для юридичного порталу "Протокол", оголошення у розшук ТЦК можливе лише у разі, якщо особу офіційно притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 210 або 210-1 КУпАП. Саме наявність такої постанови є законною підставою для внесення даних про розшук до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Юрист пояснив, що у випадках, коли постанова не виносилася, громадянин може оскаржити статус "у розшуку" в судовому порядку. Судова практика вже містить приклади, коли суди ухвалювали рішення про виключення осіб із розшуку через відсутність законних підстав для такого внесення.

Водночас навіть якщо суд визнає розшук незаконним, ТЦК може винести нову постанову і повторно оголосити особу в розшук, але вже на законних підставах.

Чи зникне статус "у розшуку" після сплати штрафу

Адвокат Роман Сімутін наголосив, що статус "у розшуку" з’являється після сплати штрафу, але не зникає автоматично. Сплата штрафу не звільняє особу від обов’язку прибувати до ТЦК, а також не виключає її з бази інформаційних систем "Оберіг" і МВС.

"У разі сплати штрафу громадянин фактично визнає себе винним у порушенні законодавства про мобілізацію. Цей факт сам по собі є підставою для перебування особи в розшуку, навіть після оплати", — пояснив Сімутін.

Зняття з розшуку можливе лише через суд або після скасування постанови ТЦК, яка стала підставою для оголошення розшуку.

Чи можуть заблокувати рахунки через статус "у розшуку ТЦК"

Сам факт наявності статусу "у розшуку" у застосунку "Резерв+" не є юридичною підставою для блокування банківських рахунків військовозобов’язаних.

Блокування рахунків можливе лише після набуття чинності постановою про адміністративне стягнення за статтями 210 або 210-1 КУпАП. Якщо громадянин добровільно не сплачує штраф, така постанова передається до державної виконавчої служби, яка реалізує примусове стягнення.

Державний виконавець має право накласти арешт на банківські рахунки або інші активи особи лише в межах виконавчого провадження. Тобто сам статус "у розшуку" у системі не тягне за собою жодних фінансових обмежень.

Як працює онлайн-оплата штрафів у "Резерв+"

Функція онлайн-сплати штрафів у "Резерв+" запроваджується поступово, щоб уникнути перевантаження системи.

Користувач може:

увійти в застосунок "Резерв+";

перейти до розділу "Штрафи онлайн";

подати заяву про визнання порушення;

отримати електронну постанову, підписану ТЦК;

сплатити штраф онлайн;

оновити військово-облікові дані, після чого статус "у розшуку" або "Порушення" має зникнути.

Розмір штрафу становить 8500 грн (50% мінімальної санкції), якщо громадянин добровільно визнає порушення і сплачує його онлайн.

Що варто знати про статус "у розшуку" в Резерв+

"У розшуку, мобілізація по-новому" — це не кримінальний розшук, а адміністративна процедура.

Статус "у розшуку" з’являється після сплати штрафу, якщо ТЦК виніс постанову про адмінпорушення.

Статус "у розшуку" в Резерв+ "світиться" червоним, доки не оновляться дані після рішень суду або ТЦК.

Сам статус не тягне блокування рахунків — лише постанова і виконавче провадження.

Зняти статус можна через суд або офіційне скасування постанови.

Нагадаємо, що за даними Міноборони, "Резерв+" став основним інструментом цифрового військового обліку. Застосунок дає змогу оновлювати дані, отримувати push-сповіщення про виклики та сповіщення про зміну статусу. Система інтегрована з державними реєстрами, що автоматично фіксують порушення облікових правил.

