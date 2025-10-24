"Неубиваемый" Android смартфон стоит всего 300 долларов: чем удивляет новый гаджет

Китайский бренд телефонов Oukitel уже зарекомендовал себя как производитель суперпрочной бытовой электроники, а теперь превзошел сам себя и выпустил телефон Oukitel WP58 Pro. Этот девайс "выживет" даже в самых экстремальных условиях, а стоит совсем недорого.

Сразу надо быть готовым, что супернадежный гаджет будет довольно тяжелым, предупреждает zdnet.com. Тут вы не найдете изящества и флагманского функционала, как на последних моделях Samsung или Pixel. Зато получите практически "бессмертный" телефон, который будет работать на любой местности. При желании на нем можно даже поиграть, и все это – по цене всего в 290 долларов.

Первое, на что обратили внимание эксперты при тестировании Oukitel WP58 Pro, – это плавность анимации. Обычно на бюджетных телефонах с этим проблемы, но только не у этой модели. Между прочим, WP58 Pro работает под управлением Android 15. Еще один удивительный момент – это то, как быстро работал Oukitel, хотя у него всего 8 ГБ оперативной памяти.

Відео дня

Яркий фонарь

Телефоны Oukitel славятся своими дополнительными фишками – в случае с WP58 Pro это оказался очень яркий фонарь. Яркость рассеянного света составляет 900 люмен, а белого – 1000 люмен, так что эксперты даже рекомендуют не включать его, направив свет на себя. Чтобы использовать фонарь, надо открыть приложение Camping Light и выбрать нужный режим.

Вес и аккумулятор

Конечно, WP58 Pro будет казаться тяжелым по сравнению, например, с Pixel 9 Pro (370 граммов против 199 граммов соответственно). Но все-таки он не такой громоздкий, как некоторые другие телефоны Oukitel.

У телефона есть защитный чехол и массивный аккумулятор емкостью 10 000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт и обратной зарядкой мощностью 10 Вт. Это почти вдвое больше, если сравнивать с тем же Pixel 9 Pro (с его батареей на 5060 мАч). Эксперты также отмечают, что, проработав 24 часа, телефон потратил всего 14% зарядки.

Даже в играх WP58 Pro показал себя неплохо. Например, Diablo Immortal на нем проигрывалась довольно плавно, а звук даже пришлось убавлять, так как он был слишком мощным.

Ранее компания Oukitel представила WP61 Plus – защищенный смартфон с рацией, мощным фонарем и батареей на 20 000 мАч. Его разработали специально для работы в сложных условиях.

Еще Oukitel оказался в числе лучших смартфонов по времени автономной работы в 2024 году. Тогда речь шла о модели WP33 Pro.