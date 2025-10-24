"Невбиваний" Android смартфон коштує всього 300 доларів: чим дивує новий гаджет

Китайський бренд телефонів Oukitel вже зарекомендував себе як виробник суперміцної побутової електроніки, а тепер перевершив сам себе і випустив телефон Oukitel WP58 Pro. Цей девайс "виживе" навіть у найекстремальніших умовах, а коштує зовсім недорого.

Одразу треба бути готовим, що супернадійний гаджет буде доволі важким, попереджає zdnet.com. Тут ви не знайдете витонченості та флагманського функціоналу, як на останніх моделях Samsung або Pixel. Зате отримаєте практично "безсмертний" телефон, який працюватиме на будь-якій місцевості. За бажання на ньому можна навіть пограти, і все це — за ціною всього в 290 доларів.

Перше, на що звернули увагу експерти під час тестування Oukitel WP58 Pro, — це плавність анімації. Зазвичай на бюджетних телефонах із цим проблеми, але тільки не в цієї моделі. Між іншим, WP58 Pro працює під управлінням Android 15. Ще один дивовижний момент — це те, як швидко працював Oukitel, хоча в нього всього 8 ГБ оперативної пам'яті.

Відео дня

Яскравий ліхтар

Телефони Oukitel славляться своїми додатковими фішками — у випадку з WP58 Pro це виявився дуже яскравий ліхтар. Яскравість розсіяного світла становить 900 люмен, а білого — 1000 люмен, тож експерти навіть рекомендують не вмикати його, спрямувавши світло на себе. Щоб використовувати ліхтар, треба відкрити додаток Camping Light і вибрати потрібний режим.

Вага та акумулятор

Звичайно, WP58 Pro здаватиметься важким порівняно, наприклад, з Pixel 9 Pro (370 грамів проти 199 грамів відповідно). Але все-таки він не такий громіздкий, як деякі інші телефони Oukitel.

У телефона є захисний чохол і масивний акумулятор ємністю 10 000 мАг зі швидкою зарядкою потужністю 33 Вт і зворотною зарядкою потужністю 10 Вт. Це майже вдвічі більше, якщо порівнювати з тим же Pixel 9 Pro (з його батареєю на 5060 мАг). Експерти також зазначають, що, пропрацювавши 24 години, телефон витратив лише 14% зарядки.

Навіть в іграх WP58 Pro показав себе непогано. Наприклад, Diablo Immortal на ньому програвалася досить плавно, а звук навіть довелося приглушувати, оскільки він був занадто потужним.

Раніше компанія Oukitel представила WP61 Plus — захищений смартфон із рацією, потужним ліхтарем і батареєю на 20 000 мАг. Його розробили спеціально для роботи в складних умовах.

Ще Oukitel опинився серед найкращих смартфонів за часом автономної роботи у 2024 році. Тоді йшлося про модель WP33 Pro.