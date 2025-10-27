У Xiaomi 17 внезапно появился мощный конкурент: скоро выйдет смартфон с супер-камерами

Будущий Xiaomi 17 Ultra был анонсирован как смартфон с самой продвинутой камерой. Но пока Xiaomi готовится к выпуску нового телефона в начале 2026 года, ей уже "наступает на пятки" Sony. Ее 200-мегапиксельный CMOS-сенсор может вообще изменить все представление о смартфонной фотографии.

Sony разрабатывает сразу два новых датчика изображения CMOS – LYT-838 и LYT-910, пишет xiaomitime.com со ссылкой на информацию инсайдеров. Предполагают, что камера LYT-838 будет оснащена 1/1,28-дюймовым сенсором с разрешением 50 млн пикселей и технологией LOFIC (Literal Overflow Integration Capacitor).

Эта технология обеспечит расширенный динамический диапазон и поможет решить такие проблемы, как двоение и размытие изображения, характерные для HDR первого поколения. Ожидается, что такая камера впервые появится у конкурентов Xiaomi – будущих флагманов OPPO и Vivo.

Что касается LYT -910, то это первый в истории Sony CMOS-сенсор с разрешением 200 МП. Благодаря размеру пикселя 1/1,11 дюйма и площади пикселя 0,7 мкм, он поддерживает двухуровневую технологию Remosaic, позволяя создавать изображения в режимах 50 МП (QBC) или 200 МП (QQBC).

Стандарт LOFIC вообще становится следующим важным шагом в развитии сенсорных технологий, отмечает издание. Сразу несколько флагманских серий, в том числе Honor Magic 6, Xiaomi 17 Pro и будущий смартфон Huawei Ultra, готовятся к внедрению систем обработки изображений на основе LOFIC. Эту технологию планирует использовать даже Apple – правда, не раньше 2028 года.

Так что анонс Sony с 200-мегапиксельным сенсором снова поднял планку для производителей смартфонов, подытоживают эксперты.

Ранее стало известно, какие смартфоны первыми получат Android 16. Тогда пользователи были удивлены, ведь речь шла об устройствах Sony. Компания как раз вернула в продажу свои флагманские смартфоны Xperia 1 VII и тут же начала для них выпуск обновлений Android 16. Причем обновление они получили даже раньше, чем вроде бы "беспроблемные" телефоны.

Этому предшествовала информация, что владельцам придется менять свои смартфоны Sony. На моделях Xperia 1 VII были обнаружены неисправности (при том, что телефон вышел только весной 2025 года).