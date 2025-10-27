У Xiaomi 17 раптово з'явився потужний конкурент: скоро вийде смартфон із суперкамерами

Майбутній Xiaomi 17 Ultra був анонсований як смартфон з найбільш просунутою камерою. Але поки Xiaomi готується до випуску нового телефону на початку 2026 року, їй уже "наступає на п'яти" Sony. Її 200-мегапіксельний CMOS-сенсор може взагалі змінити все уявлення про смартфонну фотографію.

Sony розробляє одразу два нові датчики зображення CMOS — LYT-838 і LYT-910, пише xiaomitime.com з посиланням на інформацію інсайдерів. Припускають, що камера LYT-838 буде оснащена 1/1,28-дюймовим сенсором з роздільною здатністю 50 млн пікселів і технологією LOFIC (Literal Overflow Integration Capacitor).

Ця технологія забезпечить розширений динамічний діапазон і допоможе вирішити такі проблеми, як двоїння і розмиття зображення, характерні для HDR першого покоління. Очікується, що така камера вперше з'явиться у конкурентів Xiaomi — майбутніх флагманів OPPO і Vivo.

Що стосується LYT -910, то це перший в історії Sony CMOS-сенсор з роздільною здатністю 200 МП. Завдяки розміру пікселя 1/1,11 дюйма і площі пікселя 0,7 мкм, він підтримує дворівневу технологію Remosaic, даючи змогу створювати зображення в режимах 50 МП (QBC) або 200 МП (QQBC).

Стандарт LOFIC взагалі стає наступним важливим кроком у розвитку сенсорних технологій, зазначає видання. Відразу кілька флагманських серій, зокрема Honor Magic 6, Xiaomi 17 Pro і майбутній смартфон Huawei Ultra, готуються до впровадження систем обробки зображень на основі LOFIC. Цю технологію планує використовувати навіть Apple — щоправда, не раніше 2028 року.

Тож анонс Sony з 200-мегапіксельним сенсором знову підняв планку для виробників смартфонів, підсумовують експерти.

