"Получаем очень положительные отзывы": в США представили три необычных дрона (фото)

Американская компания Dynamic Aerospace Systems представила линейку дронов Fortis, которая включает три отдельные автономные воздушные системы — Overwatch, Sentinel и Breacher.

Беспилотники Fortis были созданы для военных, правительственных операций и операций сил безопасности. Детали рассказал генеральный директор компании Dynamic Aerospace Кент Уилсон в интервью порталу DroneLife.

"Учитывая предложение дронов, которое мы имеем, — то есть три разных типа дронов, — очень трудно найти такой уровень интеграции и предложения от одной компании, где дроны так хорошо работают вместе", — заявил Уилсон.

Overwatch

Платформа G-1

Беспилотная система Overwatch основана на гибридной платформе вертикального взлета и посадки (VTOL) компании G-1 MKIII. Этот дрон взлетает вертикально, используя питание от аккумулятора, а затем летит горизонтально, работая на газовом двигателе.

"Это невероятно энергоемкий способ совершить полет и добраться до очень сложных мест благодаря вертикальной подъемной силе. Вам не нужна взлетно-посадочная полоса", — пояснил гендиректор Dynamic Aerospace.

БПЛА Overwatch имеет размах крыльев почти 4 метра, весит около 9 килограммов. Продолжительность полета беспилотника составляет от 8 до 11 часов. По словам Уилсона, он идеально подходит для наблюдения.

Sentinel

Платформа US-1

Дрон Sentinel основан на платформе US-1 MKII, разработанной бывшим инженером Tesla, специализировавшимся на аккумуляторах. Ее особенностью являются встроенные в корпус аккумуляторы, что позволяет достичь большей энергетической плотности.

Уилсон сказал, что US-1 представляет собой "действительно интересный летательный аппарат". Благодаря запатентованной конструкции БПЛА способен оставаться в воздухе в течение полутора часов, что позволяет ему заменить вертолеты в некоторых случаях.

Breacher

Платформа Mitigator

В основе модели Breacher лежит платформа Mitigator CQB, способная работать в закрытых помещениях. По словам Уилсона, по сравнению с тактическими дронами конкурентов, Mitigator имеет более прочную конструкцию, что позволяет ему продолжать полет даже после столкновений с различными препятствиями.

"Другой уникальной вещью, которую мы сделали, и я считаю, что мы первая компания, которая это сделала, является то, что нам удалось встроить в этот дрон светошумовые гранаты. Мы получаем очень положительные отзывы от правоохранительных органов по этой функции", — добавил гендиректор компании.

