"Отримуємо дуже позитивні відгуки": у США представили три незвичайні дрони (фото)

Американська компанія Dynamic Aerospace Systems представила лінійку дронів Fortis, яка включає три окремі автономні повітряні системи – Overwatch, Sentinel та Breacher.

Безпілотники Fortis були створені для військових, урядових операцій та операцій сил безпеки. Деталі розповів генеральний директор компанії Dynamic Aerospace Кент Вілсон у інтерв’ю порталу DroneLife.

"З огляду на пропозицію дронів, яку ми маємо, — тобто три різні типи дронів, — дуже важко знайти такий рівень інтеграції та пропозиції від однієї компанії, де дрони так добре працюють разом", — заявив Вілсон.

Overwatch

Платформа G-1

Безпілотна система Overwatch заснована на гібридній платформі вертикального зльоту та посадки (VTOL) компанії G-1 MKIII. Цей дрон злітає вертикально, використовуючи живлення від акумулятора, а потім летить горизонтально, працюючи на газовому двигуні.

Відео дня

Важливо

Військовослужбовці ЗСУ випробували бойових наземних роботів: що відомо (фото)

"Це неймовірно енергоємний спосіб здійснити політ і дістатися до дуже складних місць завдяки вертикальній підйомній силі. Вам не потрібна злітно-посадкова смуга", – пояснив гендиректор Dynamic Aerospace.

БПЛА Overwatch має розмах крил майже 4 метри, важить близько 9 кілограмів. Тривалість польоту безпілотника становить від 8 до 11 годин. За словами Вілсона, він ідеально підходить для спостереження.

Sentinel

Платформа US-1

Дрон Sentinel заснований на платформі US-1 MKII, розробленій колишнім інженером Tesla, що спеціалізувався на акумуляторах. Її особливістю є вбудовані в корпус акумулятори, що дозволяє досягнути більшої енергетичної щільності.

Вілсон сказав, що US-1 являє собою "справді цікавий літальний апарат". Завдяки запатентованій конструкції БПЛА здатен залишатися в повітрі протягом півтори години, що дозволяє йому замінити гелікоптери в деяких випадках.

Breacher

Платформа Mitigator

В основі моделі Breacher лежить платформа Mitigator CQB, здатна працювати в закритих приміщеннях. За словами Вілсона, порівняно з тактичними дронами конкурентів, Mitigator має більш міцну конструкцію, що дозволяє йому продовжувати політ навіть після зіткнень з різними перешкодами.

"Іншою унікальною річчю, яку ми зробили, і я вважаю, що ми перша компанія, яка це зробила, є те, що нам вдалося вбудувати в цей дрон світло-шумові гранати. Ми отримуємо дуже позитивні відгуки від правоохоронних органів щодо цієї функції", — додав гендиректор компанії.

Нагадаємо, американська компанія Shield AI представила концепт безпілотного винищувача X-BAT з вертикальним зльотом і посадкою.

Фокус також повідомляв, що південнокорейський виробник Nearthlab представив новий автономний дрон-перехоплювач KAiDEN.