iPhone 20 не за горами: новые смартфоны получат абсолютно новые функции. Что известно

Новый iPhone 18 только готовится к выходу в 2026 году, а в сети уже вовсю обсуждают серию iPhone 20, запланированную на 2027 год. Это будет особенная линейка, посвященная 20-летию Apple, так что сюрпризов будет много.

Инсайдерам уже удалось узнать, что юбилейные iPhone будут работать совершенно по-новому, пишет gizmochina.com. Например, изменится сама система управления: Apple собирается отказаться от привычных механических кнопок и заменить их на твердотельные элементы с тактильной обратной связью. Причем новшество коснется не только iPhone, но и других гаджетов Apple.

Компания планирует перевести в новый формат кнопки питания, регулировки громкости, рабочие кнопки и кнопки управления камерой. Вместо подвижных частей они будут работать на основе датчиков давления и "локальной вибрации", обеспечивая ощущение нажатия, аналогичное нажатиям обычных кнопок.

До этого, если верить утечкам, кнопка управления камерой на iPhone 18 2026 года будет упрощена, а дальше Apple планирует использовать пьезоэлектрические керамические компоненты для обеспечения тактильных ощущений в новых моделях.

Ожидается, что эта масштабная инициатива заменит механические клавиши во всей экосистеме Apple, включая и будущие модели iPad и Apple Watch. Такие инновации должны застраховать от случайных нажатий, обеспечивая при этом стабильное и надежное тактильное взаимодействие. Если все получится, элементы управления станут более долговечными (так как будут менее подвержены поломкам, чем механические кнопки) и дадут новые возможности жестов (сильное нажатие, долгое удержание, свайп).

