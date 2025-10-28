iPhone 20 не за горами: нові смартфони отримають абсолютно нові функції. Що відомо

Новий iPhone 18 тільки готується до виходу в 2026 році, а в мережі вже щосили обговорюють серію iPhone 20, заплановану на 2027 рік. Це буде особлива лінійка, присвячена 20-річчю Apple, тож сюрпризів буде багато.

Інсайдерам уже вдалося дізнатися, що ювілейні iPhone працюватимуть зовсім по-новому, пише gizmochina.com. Наприклад, зміниться сама система управління: Apple збирається відмовитися від звичних механічних кнопок і замінити їх на твердотільні елементи з тактильним зворотним зв'язком. Причому нововведення торкнеться не тільки iPhone, а й інших гаджетів Apple.

Компанія планує перевести в новий формат кнопки живлення, регулювання гучності, робочі кнопки та кнопки управління камерою. Замість рухомих частин вони працюватимуть на основі датчиків тиску і "локальної вібрації", забезпечуючи відчуття натискання, аналогічне натисканням звичайних кнопок.

До цього, якщо вірити витокам, кнопку управління камерою на iPhone 18 2026 року буде спрощено, а далі Apple планує використовувати п'єзоелектричні керамічні компоненти для забезпечення тактильних відчуттів у нових моделях.

Очікується, що ця масштабна ініціатива замінить механічні клавіші у всій екосистемі Apple, включно з майбутніми моделями iPad і Apple Watch. Такі інновації мають застрахувати від випадкових натискань, забезпечуючи при цьому стабільну і надійну тактильну взаємодію. Якщо все вийде, елементи управління стануть довговічнішими (оскільки будуть менш схильні до поломок, ніж механічні кнопки) і дадуть нові можливості жестів (сильне натискання, довге утримання, свайп).

