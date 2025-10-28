Ослабили ПВО россиян: дроны ГУР поразили две РЛС "Подлет" и пусковую С-300В (видео)

Воины спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) "Призраки" атаковали системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Российской Федерации на Донбассе.

Украинские беспилотники поразили две радиолокационные станции (РЛС) РЛС 48Я6-К1 "Подлет" и пусковую установку 9А82 зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300В. Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

Поражение российских РЛС и пусковой установки ЗРК

На обнародованном видео можно увидеть, как украинские дроны-камикадзе наносят удары по российской технике, расположенной в лесопосадках.

Важно

Без этого обнаружить БПЛА невозможно: эксперт показал, как враг охотится на дроны ВСУ (фото)

"В течение последних двух недель, мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" продолжали системно "работать" по российской ПВО на украинском Донбассе", — говорится в заявлении ведомства.

Как отмечает украинская разведка, в результате атак БПЛА была также ликвидирована группа российских оккупантов и уничтожен КамАЗ, на котором они передвигались.

Відео дня

Напомним, ранее Сил обороны Украины поразили радиолокационную станцию "Каста-2Е2" в Краснодарском крае РФ.

Фокус также сообщал, что подпольщики обнаружили антенны, охрану и узлы энергоснабжения загоризонтной РЛС "Контейнер" РФ и передали соответствующие координаты Силам обороны Украины.