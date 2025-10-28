Ослабили ППО росіян: дрони ГУР уразили дві РЛС "Подлет" та пускову С-300В (відео)
Воїни спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) «Примари» атакували системи протиповітряної оборони (ППО) Збройних сил Російської Федерації на Донбасі.
Українські безпілотники уразили дві радіолокаційні станції (РЛС) РЛС 48Я6-К1 "Подлет" та пускову установку 9А82 зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) С-300В. Про це повідомила пресслужба ГУР.
На оприлюдненому відео можна побачити, як українські дрони-камікадзе завдають ударів по російській техніці, розташованій в лісопосадках.Важливо
"Впродовж останніх двох тижнів, майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" продовжували системно "працювати" по російській ППО на українському Донбасі", — йдеться у заяві відомства.
Як зазначає українська розвідка, у результаті атак БПЛА була також ліквідована група російських окупантів та знищений КамАЗ, на якому вони пересувалися.
Нагадаємо, раніше Сил оборони України уразили радіолокаційну станцію "Каста-2Е2" в Краснодарському краї РФ.
Фокус також повідомляв, що підпільники виявили антени, охорону та вузли енергопостачання загоризонтної РЛС "Контейнер" РФ та передали відповідні координати Силам оборони України.