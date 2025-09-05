Партизани знайшли загоризонтну РЛС "Конейнер" у Мордовії: існує єдиний екземпляр, — АТЕШ (фото)

Підпільники виявили антени, охорону та вузли енергопостачання загоризонтної РЛС "Контейнер" Російської Федерації та передали відповідні координати Силам оборони.

Збройні сили РФ розмістили у Мордовії потужну радіолокаційну станцію, за допомогою якої стежать за Європою та Україною. Її виявили агенти українського підпільного руху "АТЕШ".

Зазначається, що загоризонтну радіолокаційну станцію "Контейнер" росіяни збудували в Ковилкино в Мордовії (відстань до України — приблизно 700 км).

Радіолокаційну станцію "Контейнер" росіяни розмістили в Мордовії

"Це один із ключових об’єктів російської системи раннього попередження, який Кремль використовує для спостереження за Європою та Україною. Під час операції зафіксовані антени, охорона та вузли енергопостачання. Режим може будувати станції і хвалитися "супертехнологіями", але насправді вони такі ж вразливі, як і інші об'єкти. "Контейнер" більше не є таємним — тепер він є ціллю", — зазначили підпільники "АТЕШу".

Військовий об'єкт РФ - карта розміщення радіолокаційної станції "Контейнер"

Партизани проінформували, що передали координати розміщення РЛС Силам оборони України.

Військовий об'єкт РФ — деталі

Раніше Фокус писав про РЛС "Контейнер" у Мордовії. Інцидент стався весною 2024 року: стратегічний військовий об'єкт РФ атакували дрони ГУР. Станцію будували протягом 15 років, довго випробовували, але врешті з'ясували, що вона має "мертву зону" в 900 км. Водночас росіяни мають єдиний екземпляр подібної РЛС, а другу планували збудувати, але так і не змогли.

Нагадаємо, що 24 серпня агенти руху спротиву "АТЕШ" знищили об'єкт на залізничному шляху біля міста Черкеськ у Караєво-Черкеській Республіці Росії, яку ворог використовує для військових цілей.

Також раніше "АТЕШ" повідомляв, що в окупованому Севастополі в Криму вертолітний завод став центром координації авіаударів по півдню України. Підприємство ремонтує гелікоптери для Міноборони РФ і водночас стало найважливішим вузлом військової логістики.

Раніше партизанський рух "АТЕШ" провів розвідку Луганського авіаційного ремонтного заводу (ЛАРЗ), де, за їхніми даними, росіяни таємно виробляють та тестують розвідувальні дрони.