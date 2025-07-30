Секретна база дронів у Луганську: партизани викрили, де росіяни маскують виробництво БПЛА

Партизанський рух "Атеш" провів розвідку Луганського авіаційного ремонтного заводу (ЛАРЗ), де, за їхніми даними, росіяни таємно виробляють та тестують розвідувальні дрони.

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Як повідомили учасники руху, їхній агент протягом тривалого часу вів спостереження за підприємством, яке формально спеціалізується на ремонті авіаційної техніки військового та подвійного призначення. Йдеться, зокрема, про обслуговування вертолітних двигунів ТВ2-117, ТВ3-117 усіх модифікацій, списаних літакових двигунів та головних вертолітних редукторів.

Втім, як з’ясували партизани, на території заводу діє не лише ремонтна база. Там розгорнуто виробництво розвідувальних БПЛА, полігон для їх випробувань, а також центр підготовки спеціалістів з роботи з дронами — збирачів і операторів.

Фото: АТЕШ / Telegram

"Ми вивчили територію, захист та режим роботи об'єкта, а також зібрали інформацію про співробітників та їх транспортні засоби. Ми нагадуємо, що цей завод є законною військовою метою, а його співробітники є злочинцями, які сприяють продовженню цієї кривавої війни", — заявили в "Атеш".

Фото: АТЕШ / Telegram Фото: АТЕШ / Telegram

Зазначимо, що зібрані дані вже передано Силам оборони України. Партизани зазначають, що результати не змусять себе довго чекати.

Раніше партизанський рух "Атеш" повідомляв про занепад медичної частини окупантів у Севастополі. За словами агентів, медичний загін спеціального призначення переживає кадрову кризу, територія захаращена, а військова техніка — покинута та гниє під сонцем. Партизани також заявили про повний провал заходів безпеки на об'єкті.

Також у липні Фокус писав, що, Росія щомісяця виробляє до 5 тисяч далекобійних дронів, з яких половина — ударні "Герані", а близько 2 тисяч — дрони-імітації "Гербера". Попри санкції, РФ також здатна виготовляти до 200 ракет щомісяця. Також відомо, що країни НАТО створюють безпілотники зі схожими характеристиками, однак прямих аналогів російським моделям не мають.