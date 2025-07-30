Секретная база дронов в Луганске: партизаны разоблачили, где россияне маскируют производство БПЛА

Партизанское движение "Атеш" провело разведку Луганского авиационного ремонтного завода (ЛАРЗ), где, по их данным, россияне тайно производят и тестируют разведывательные дроны.

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Как сообщили участники движения, их агент в течение длительного времени вел наблюдение за предприятием, которое формально специализируется на ремонте авиационной техники военного и двойного назначения. Речь идет, в частности, об обслуживании вертолетных двигателей ТВ2-117, ТВ3-117 всех модификаций, списанных самолетных двигателей и главных вертолетных редукторов.

Впрочем, как выяснили партизаны, на территории завода действует не только ремонтная база. Там развернуто производство разведывательных БПЛА, полигон для их испытаний, а также центр подготовки специалистов по работе с дронами — сборщиков и операторов.

Фото: АТЕШ / Telegram

"Мы изучили территорию, защиту и режим работы объекта, а также собрали информацию о сотрудниках и их транспортных средствах. Мы напоминаем, что этот завод является законной военной целью, а его сотрудники являются преступниками, которые способствуют продолжению этой кровавой войны", — заявили в "Атэш".

Фото: АТЕШ / Telegram Фото: АТЕШ / Telegram

Отметим, что собранные данные уже переданы Силам обороны Украины. Партизаны отмечают, что результаты не заставят себя долго ждать.

Ранее партизанское движение "Атеш" сообщало об упадке медицинской части оккупантов в Севастополе. По словам агентов, медицинский отряд специального назначения переживает кадровый кризис, территория захламлена, а военная техника — заброшена и гниет под солнцем. Партизаны также заявили о полном провале мер безопасности на объекте.

Также в июле Фокус писал, что Россия ежемесячно производит до 5 тысяч дальнобойных дронов, из которых половина — ударные "Герани", а около 2 тысяч — дроны-имитации "Гербера". Несмотря на санкции, РФ также способна производить до 200 ракет ежемесячно. Также известно, что страны НАТО создают беспилотники с похожими характеристиками, однако прямых аналогов российским моделям не имеют.