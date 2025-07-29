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Военный Фокус Российско-украинская война

Россияне расформировывают медицинскую часть в Севастополе: партизаны "АТЕШ" узнали причину (фото)

Медицинскую часть в оккупированном Крыму в Севастополе могут расформировать
Медицинскую часть оккупантов в Севастополе могут расформировать из-за кадрового кризиса | Фото: Telegram / Атеш

Партизанское движение "АТЕШ" получило информацию о расформировании медицинской части оккупантов в Севастополе в Крыму. По словам партизан, медицинский отряд специального назначения, базирующийся в этой части, переживает кадровый кризис, территория объекта запущена, а военная техника гниет под солнцем.

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В "АТЕШ" со ссылкой на своего агента рассказали, что медицинская часть оккупантов сейчас находится в упадке. Партизаны сообщили, что в российской воинской части полностью провалены меры безопасности.

Медчасть в оккупированном Крыму расформировывают из-за кадрового кризиса
Медчасть в оккупированном Севастополе находится в запущенном состоянии
Фото: Telegram / Атеш

"На месте находится суточный наряд, который в основном спит или выпивает ближе к вечеру", — сказали в "АТЕШ".

По словам партизан, у российского командования, вероятно, не хватает ресурсов на обеспечение и укомплектование медицинской части личным составом, поэтому в ближайшее время ее могут расформировать.

Медчасть ВС РФ в оккупированном Крыму показали партизаны АТЭШ
Партизаны "АТЭШ" рассказали о состоянии медчасти ВС РФ в оккупированном Крыму
Фото: Telegram / Атеш
Медицинская часть в оккупированном Крыму приходит в упадок
Территория медицинской части в оккупированном Севастополе захламлена
Фото: Telegram / Атеш

Агент движения рассказал, что военнослужащие уже подыскивают места в оккупированном Крыму, куда можно перевестись, чтобы избежать службы в зоне "Специальной военной операции", как российская пропаганда называет войну в Украине.

Медчасть россиян в оккупированном Крыму расположена в Севастополе
Расположение медицинской части ВС РФ в оккупированном Севастополе
Фото: Telegram / Атеш

Ситуация в оккупированном Крыму: что известно

23 июля оккупанты жаловались на массированный налет БПЛА в Крыму. Сообщалось, что беспилотники летели в сторону аэродромов Бельбек и Кача, оккупационные власти сообщали о сбитии 8 дронов. Также местные каналы сообщали о взрывах в Севастополе.

16 июля партизаны "АТЕШ" рассказывали, что обнаружили подбитый российский корабль в Крыму, который оккупанты прятали под маскировочными сетками в Севастополе.

6 июня в "АТЕШ" сообщали, что россияне в Крыму начали разбирать украинский корабль "Константин Ольшанский", чтобы получить ресурсы для ремонта собственных судов.