Росіяни розформовують медичну частину в Севастополі: партизани "АТЕШ" дізналися причину (фото)

Партизанський рух "АТЕШ" отримав інформацію про розформування медичної частини окупантів у Севастополі в Криму. За словами партизанів, медичний загін спеціального призначення, що базується у цій частині, переживає кадрову кризу, територія об'єкта захаращена, а військова техніка гниє під сонцем.

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В "АТЕШ" з посиланням на свого агента розповіли, що медична частина окупантів наразі перебуває в занепаді. Партизани повідомили, що у російській військовій частині повністю провалені заходи безпеки.

Медчастина в окупованому Севастополі перебуває в занедбаному стані Фото: Telegram / Атеш

"На місці знаходиться добовий наряд, який в основному спить або випиває ближче до вечора", — сказали в "АТЕШ".

За словами партизанів, у російського командування, ймовірно, не вистачає ресурсів на забезпечення й укомплектування медичної частини особовим складом, тому найближчим часом її можуть розформувати.

Партизани "АТЕШ" розповіли про стан медчастини ЗС РФ в окупованому Криму Фото: Telegram / Атеш Територія медичної частини в окупованому Севастополі захаращена Фото: Telegram / Атеш

Агент руху розповів, що військовослужбовці вже підшукують місця в окупованому Криму, куди можна перевестися, щоб уникнути служби в зоні "Спеціальної воєнної операції", як російська пропаганда називає війну в Україні.

Розташування медичної частини ЗС РФ в окупованому Севастополі Фото: Telegram / Атеш

Ситуація в окупованому Криму: що відомо

23 липня окупанти скаржилися на масований наліт БПЛА у Криму. Повідомлялося, що безпілотники летіли в бік аеродромів Бельбек і Кача, окупаційна влада повідомляла про збиття 8 дронів. Також місцеві канали повідомляли про вибухи у Севастополі.

16 липня партизани "АТЕШ" розповідали, що виявили підбитий російський корабель у Криму, який окупанти ховали під маскувальними сітками у Севастополі.

6 червня в "АТЕШ" повідомляли, що росіяни в Криму почали розбирати український корабель "Костянтин Ольшанський", щоб отримати ресурси для ремонту власних суден.