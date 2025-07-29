Росіяни розформовують медичну частину в Севастополі: партизани "АТЕШ" дізналися причину (фото)
Партизанський рух "АТЕШ" отримав інформацію про розформування медичної частини окупантів у Севастополі в Криму. За словами партизанів, медичний загін спеціального призначення, що базується у цій частині, переживає кадрову кризу, територія об'єкта захаращена, а військова техніка гниє під сонцем.
В "АТЕШ" з посиланням на свого агента розповіли, що медична частина окупантів наразі перебуває в занепаді. Партизани повідомили, що у російській військовій частині повністю провалені заходи безпеки.
"На місці знаходиться добовий наряд, який в основному спить або випиває ближче до вечора", — сказали в "АТЕШ".
За словами партизанів, у російського командування, ймовірно, не вистачає ресурсів на забезпечення й укомплектування медичної частини особовим складом, тому найближчим часом її можуть розформувати.
Агент руху розповів, що військовослужбовці вже підшукують місця в окупованому Криму, куди можна перевестися, щоб уникнути служби в зоні "Спеціальної воєнної операції", як російська пропаганда називає війну в Україні.
Ситуація в окупованому Криму: що відомо
23 липня окупанти скаржилися на масований наліт БПЛА у Криму. Повідомлялося, що безпілотники летіли в бік аеродромів Бельбек і Кача, окупаційна влада повідомляла про збиття 8 дронів. Також місцеві канали повідомляли про вибухи у Севастополі.
16 липня партизани "АТЕШ" розповідали, що виявили підбитий російський корабель у Криму, який окупанти ховали під маскувальними сітками у Севастополі.
6 червня в "АТЕШ" повідомляли, що росіяни в Криму почали розбирати український корабель "Костянтин Ольшанський", щоб отримати ресурси для ремонту власних суден.