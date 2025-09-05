Партизаны нашли загоризонтную РЛС "Конейнер" в Мордовии: существует единственный экземпляр, — АТЕШ (фото)

Подпольщики обнаружили антенны, охрану и узлы энергоснабжения загоризонтной РЛС "Контейнер" Российской Федерации и передали соответствующие координаты Силам обороны.

Вооруженные силы РФ разместили в Мордовии мощную радиолокационную станцию, с помощью которой следят за Европой и Украиной. Ее обнаружили агенты украинского подпольного движения "АТЕШ".

Отмечается, что загоризонтную радиолокационную станцию "Контейнер" россияне построили в Ковылкино в Мордовии (расстояние до Украины — около 700 км).

Радиолокационную станцию "Контейнер" россияне разместили в Мордовии

"Это один из ключевых объектов российской системы раннего предупреждения, который Кремль использует для наблюдения за Европой и Украиной. Во время операции зафиксированы антенны, охрана и узлы энергоснабжения. Режим может строить станции и хвастаться "супертехнологиями", но на самом деле они такие же уязвимые, как и другие объекты. "Контейнер" больше не является тайным — теперь он является целью", — отметили подпольщики "АТЕШа".

Военный объект РФ — карта размещения радиолокационной станции "Контейнер"

Партизаны проинформировали, что передали координаты размещения РЛС Силам обороны Украины.

Военный объект РФ — детали

Ранее Фокус писал о РЛС "Контейнер" в Мордовии. Инцидент произошел весной 2024 года: стратегический военный объект РФ атаковали дроны ГУР. Стандию строили в течение 15 лет, долго испытывали, но в конце выяснили, что она имеет "мертвую зону" в 900 км. При этом россияне имеют единственный экземпляр подобной РЛС, а вторую планировали построить, но так и не смогли.

Напомним, что 24 августа агенты движения сопротивления "АТЕШ" уничтожили объект на железнодорожном пути возле города Черкеск в Караево-Черкесской Республике России, которую враг использует для военных целей.

Также ранее "АТЭШ" сообщал, что в оккупированном Севастополе в Крыму вертолетный завод стал центром координации авиаударов по югу Украины. Предприятие ремонтирует вертолеты для Минобороны РФ и одновременно стало важнейшим узлом военной логистики.

Ранее партизанское движение "АТЕШ" провело разведку Луганского авиационного ремонтного завода (ЛАРЗ), где, по их данным, россияне тайно производят и тестируют разведывательные дроны.