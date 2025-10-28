Смартфоны Samsung столкнулись с проблемой: узнайте, все ли в порядке с вашим гаджетом

Флагманские смартфоны Samsung стали не только первыми устройствами с One UI 8, но и первыми, кто получит доступ к следующей версии ".5". Тут-то и случилось непредвиденное – новое бета-обновление "забуксовало".

Похоже, что ждать обновления придется ждать дольше, чем было запланировано, пишет androidpolice.com. Крупное обновление программного обеспечения собирались выпустить в конце ноября, но с этим возникли проблемы.

Владельцам флагманской серии Galaxy S25 должно быть особенно обидно, отмечает издание. Ведь как раз они и должны были получить обновление в ноябре. А теперь непонятно, насколько серьезной окажется задержка. Пока что предполагается, что сроки бета-тестирование переносятся на декабрь или даже на январь 2026 года. Сама компания Samsung официально вообще не раскрывала сроки выхода бета-версии One UI 8.5, так что это только добавляет неопределенности.

Издание связывает задержку с глобальным изменением планов Samsung. Сначала компания собиралась реформировать серию Galaxy S26, отказавшись от модели Galaxy S26 Plus и заменив ее на Galaxy S26 Edge. Но потом от этой идеи отказались – так как уже нынешняя модель S25 Edge показала слабые результаты продаж.

Все эти внутренние перестановки в будущей серии Galaxy S26 (которую называют самой важной для Samsung) и повлекли за собой изменение сроков. Задержался сам выход новой линейки (вместо января-февраля 2026 года Galaxy S26 выйдет в лучшем случае в марте), и поэтому пришлось корректировать и сроки по программному обеспечению и откладывать бета-тестирование One UI 8.5.

Ранее Samsung огорчила фанатов информацией о том, что новый флагманский смартфон Galaxy S26 придется ждать долго. Речь шла о переносе презентации с начала года на начало весны.

Потом стало известно, что выпуск нового смартфона Galaxy S26 опять отложили, и презентация может состояться только в конце весны 2026-го.