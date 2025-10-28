Смартфони Samsung зіткнулися з проблемою: дізнайтеся, чи все гаразд із вашим гаджетом

Флагманські смартфони Samsung стали не тільки першими пристроями з One UI 8, а й першими, хто отримає доступ до наступної версії ".5". Тут-то і сталося непередбачене — нове бета-оновлення "забуксувало".

Схоже, що чекати оновлення доведеться чекати довше, ніж було заплановано, пише androidpolice.com. Велике оновлення програмного забезпечення збиралися випустити наприкінці листопада, але з цим виникли проблеми.

Власникам флагманської серії Galaxy S25 має бути особливо прикро, зазначає видання. Адже якраз вони і повинні були отримати оновлення в листопаді. А тепер незрозуміло, наскільки серйозною виявиться затримка. Поки що передбачається, що терміни бета-тестування переносяться на грудень або навіть на січень 2026 року. Сама компанія Samsung офіційно взагалі не розкривала термінів виходу бета-версії One UI 8.5, так що це тільки додає невизначеності.

Видання пов'язує затримку з глобальною зміною планів Samsung. Спочатку компанія збиралася реформувати серію Galaxy S26, відмовившись від моделі Galaxy S26 Plus і замінивши її на Galaxy S26 Edge. Але потім від цієї ідеї відмовилися — оскільки вже нинішня модель S25 Edge показала слабкі результати продажів.

Усі ці внутрішні перестановки в майбутній серії Galaxy S26 (яку називають найважливішою для Samsung) і спричинили зміну термінів. Затримався сам вихід нової лінійки (замість січня-лютого 2026 року Galaxy S26 вийде в кращому разі в березні), і тому довелося коригувати і терміни по програмному забезпеченню і відкладати бета-тестування One UI 8.5.

Раніше Samsung засмутила фанатів інформацією про те, що новий флагманський смартфон Galaxy S26 доведеться чекати довго. Йшлося про перенесення презентації з початку року на початок весни.

Потім стало відомо, що випуск нового смартфона Galaxy S26 знову відклали, і презентація може відбутися тільки наприкінці весни 2026-го.