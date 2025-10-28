Смартфон Samsung за 50 000 грн сгорел у пользователя прямо в руках: что случилось

Современные смартфоны порой могут вести себя непредсказуемо, и даже дорогие флагманы не застрахованы от неприятностей. В подобные инциденты уже не раз попадали смартфоны Google Pixel, но на этот раз отличился Galaxy S25 Plus от Samsung.

Флагманский смартфон стал стремительно нагреваться прямо в руках владельца, пишет phonearena.com со ссылкой на слова одного из южнокорейских пользователей. Причем телефон в это время не заряжался, так что причиной не могли стать неисправное зарядное устройство или плохая розетка.

Пострадавший пользователь бросил телефон на пол, а гаджет "издал громкий звук" и начал дымиться. Хозяин Galaxy S25 Plus обратился в сервисный центр Samsung, но там ему не смогли сказать, из-за чего устройство загорелось.

Смартфон Galaxy S25 Фото: androidauthority.com

Издание напоминает, что современные смартфоны оснащены встроенными системами терморегулирования, которые предотвращают перегрев. В частности, у Galaxy S25 Plus есть большая испарительная камера, которая обеспечивает охлаждение. Однако телефон все же может нагреваться под давлением – об этом свидетельствуют многочисленные сообщения в интернете. Причем люди говорят, что устройство нагревается даже при умеренном использовании.

В любом случае, система терморегулирования должна срабатывать до того, как телефон нагреется до опасного уровня, поэтому остается загадкой, почему Galaxy S25 Plus, о котором шла речь, просто взял и сгорел.

Хотя это может быть единичный случай, но Samsung все равно надо разобраться в причинах инцидента, подчеркивает издание. Оно уже обратилось в компанию Samsung за комментариями.

Ранее Samsung огорчила фанатов информацией о том, что новый флагманский смартфон Galaxy S26 придется ждать долго. Речь шла о переносе презентации с января-февраля на март 2026 года.

Потом стало известно, что выпуск нового смартфона Galaxy S26 опять отложили, и презентация может состояться лишь в конце весны 2026-го.