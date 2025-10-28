Смартфон Samsung за 50 000 грн згорів у користувача просто в руках: що сталося

Сучасні смартфони часом можуть поводитися непередбачувано, і навіть дорогі флагмани не застраховані від неприємностей. У подібні інциденти вже не раз потрапляли смартфони Google Pixel, але цього разу відзначився Galaxy S25 Plus від Samsung.

Флагманський смартфон став стрімко нагріватися прямо в руках власника, пише phonearena.com з посиланням на слова одного з південнокорейських користувачів. Причому телефон у цей час не заряджався, тож причиною не могли стати несправний зарядний пристрій або погана розетка.

Постраждалий користувач кинув телефон на підлогу, а гаджет "видав гучний звук" і почав диміти. Господар Galaxy S25 Plus звернувся в сервісний центр Samsung, але там йому не змогли сказати, через що пристрій загорівся.

Смартфон Galaxy S25 Фото: androidauthority.com

Видання нагадує, що сучасні смартфони оснащені вбудованими системами терморегулювання, які запобігають перегріванню. Зокрема, Galaxy S25 Plus має велику випарну камеру, яка забезпечує охолодження. Однак телефон все ж може нагріватися під тиском — про це свідчать численні повідомлення в інтернеті. Причому люди кажуть, що пристрій нагрівається навіть при помірному використанні.

У будь-якому разі, система терморегулювання має спрацьовувати до того, як телефон нагріється до небезпечного рівня, тому залишається загадкою, чому Galaxy S25 Plus, про який ішлося, просто взяв і згорів.

Хоча це може бути поодинокий випадок, але Samsung все одно треба розібратися в причинах інциденту, підкреслює видання. Воно вже звернулося до компанії Samsung за коментарями.

