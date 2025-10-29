"Кривые" солнечные панели будут генерировать больше энергии: что известно о технологии

Компания Nevados разработала шарнирные трекерные системы и программное обеспечение для цифрового проектирования, которые улучшают работу солнечных панелей, расположенных на рельефной местности.

Производитель утверждает, что его решение оптимизирует производство электроэнергии на склонах с уклоном до 37%, уменьшая затраты на планирование и влияние на окружающую среду. Об этом пишет портал pv magazine.

Как отмечают в издании, проекты солнечных электростанций исторически разрабатывались с расчетом на уровне участка земли. Вследствие этого существующие продукты для технологий отслеживания, как правило, адаптированы именно для равнин.

Однако во время недавнего мероприятия, организованного порталом, участников спросили о рельефе местности в их проектах. В результате 97% из почти 300 участников сообщили, что по крайней мере четверть их проекта включает сложный рельеф местности.

Відео дня

Важно

ЕС может остаться без электроэнергии из-за солнечных панелей: как они вредят энергосистеме

"Это произошло после того, как "сложная местность" была определена как имеющая крутые склоны и холмистую местность, а не только пологие холмы, к которым привыкла отрасль. С ростом спроса на солнечную энергетику, ограниченное количество равнинных земель только увеличит процент проектов со сложным рельефом", — отметили в издании.

Напомним, компания Megasol представила новую полностью черную солнечную панель с запатентованной матовой стеклянной поверхностью, разработанной для уменьшения зеркальных бликов.

Фокус также сообщал, что группа исследователей разработала технологию, которая значительно повышает эффективность экологически чистых солнечных элементов благодаря простому контролю температуры.