"Криві" сонячні панелі генеруватимуть більше енергії: що відомо про технологію

Компанія Nevados розробила шарнірні трекерні системи та програмне забезпечення для цифрового проєктування, які покращують роботу сонячних панелей, розташованих на рельєфній місцевості.

Виробник стверджує, що його рішення оптимізує виробництво електроенергії на схилах з ухилом до 37%, зменшуючи витрати на планування та вплив на навколишнє середовище. Про це пише портал pv magazine.

Як зазначають у виданні, проєкти сонячних електростанцій історично розроблялись з розрахунком на рівні ділянки землі. Внаслідок цього існуючі продукти для технологій відстеження, як правило, адаптовані саме для рівнин.

Однак під час нещодавнього заходу, організованого порталом, учасників запитали про рельєф місцевості в їхніх проєктах. В результаті 97% з майже 300 учасників повідомили, що принаймні чверть їхнього проєкту включає складний рельєф місцевості.

"Це сталося після того, як "складну місцевість" було визначено як таку, що має круті схили та горбисту місцевість, а не лише пологі пагорби, до яких звикла галузь. Зі зростанням попиту на сонячну енергетику, обмежена кількість рівнинних земель лише збільшить відсоток проєктів зі складним рельєфом", — зазначили у виданні.

