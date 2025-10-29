С этими телефонами Samsung пора попрощаться: какие модели попали в "черный список"

Постепенно все больше старых гаджетов уходит в историю. Смартфоны, которые перестают получать обновления, еще могут работать, но их безопасность уже оказывается под вопросом. К таким устаревшим устройствам теперь добавилось еще несколько телефонов Samsung.

Южнокорейская компания прекращает поддержку программного обеспечения для четырех моделей своих смартфонов, сообщает The Sun. Тратить время на добавление новых функций и устранение уязвимостей безопасности для старых девайсов становится просто невыгодно, поясняет издание. И предупреждает, что все-таки лучше перестать пользоваться телефонами, которые "вышли в тираж", и заменить их на что-то более новое.

На этот раз "под сокращение" попали такие смартфоны:

Samsung Galaxy A03s

Samsung Galaxy A52s

Samsung Galaxy F42 5G

Samsung Galaxy M32 5G.

Все эти телефоны были выпущены в середине-конце 2021 года, то есть их возраст составляет уже около четырех лет. Получать новые функции они перестали еще раньше, а теперь Samsung прекратила и предоставление обновлений безопасности.

Ранее сообщалось, что в историю уходят и некоторые популярные модели смартфонов Pixel. В частности, из магазина Google Store исчезли смартфоны Pixel 6 и 6 Pro, и это было связано с тем, что компания Google официально завершила эксперимент по сертификации восстановленных смартфонов Pixel 6.

Также стало известно, что пользователям придется прощаться и с некоторыми телефонами Xiaomi. Список получился довольно длинным, и в него попали устройства Xiaomi, Poco и Redmi, которые уже не пригодятся своим владельцам после 2025 года.