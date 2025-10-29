Із цими телефонами Samsung час попрощатися: які моделі потрапили до "чорного списку"

Поступово все більше старих гаджетів відходить в історію. Смартфони, які перестають отримувати оновлення, ще можуть працювати, але їхня безпека вже опиняється під питанням. До таких застарілих пристроїв тепер додалося ще кілька телефонів Samsung.

Південнокорейська компанія припиняє підтримку програмного забезпечення для чотирьох моделей своїх смартфонів, повідомляє The Sun. Витрачати час на додавання нових функцій і усунення вразливостей безпеки для старих девайсів стає просто невигідно, пояснює видання. І попереджає, що все-таки краще перестати користуватися телефонами, які "вийшли в тираж", і замінити їх на щось новіше.

Цього разу "під скорочення" потрапили такі смартфони:

Samsung Galaxy A03s

Samsung Galaxy A52s

Samsung Galaxy F42 5G

Samsung Galaxy M32 5G.

Усі ці телефони були випущені в середині-кінці 2021 року, тобто їхній вік становить уже близько чотирьох років. Отримувати нові функції вони перестали ще раніше, а тепер Samsung припинила і надання оновлень безпеки.

Раніше повідомлялося, що в історію відходять і деякі популярні моделі смартфонів Pixel. Зокрема, з магазину Google Store зникли смартфони Pixel 6 і 6 Pro, і це було пов'язано з тим, що компанія Google офіційно завершила експеримент із сертифікації відновлених смартфонів Pixel 6.

Також стало відомо, що користувачам доведеться прощатися і з деякими телефонами Xiaomi. Список вийшов доволі довгим, і в нього потрапили пристрої Xiaomi, Poco і Redmi, які вже не знадобляться своїм власникам після 2025 року.