Интрига вокруг нового Samsung Edge набирает обороты: что известно про скандальную модель

Вокруг смартфонов Samsung становится все больше интриг и неясностей. Еще недавно пошли слухи, что компания откажется от выпуска нового ультратонкого Galaxy S26 Edge. Теперь говорят, что на самом деле все возможно.

Информация об отказе от новой модели Edge появилась на фоне фактического коммерческого провала Galaxy S25 Edge, напоминает androidpolice.com. Мол, продажи были настолько слабые, что продолжать тонкую серию вроде бы не было смысла.

Однако некоторые авторитетные источники настаивают на том, что Samsung все же намерена сохранить Galaxy S26 Edge и, к тому же, сделать его даже тоньше предшественника (правда, пока неизвестно, насколько).

Также сообщается, что разработка будущего смартфона Edge под кодовым названием "More Slim" началась намного позже, чем изначально предполагалось. Между прочим, название "More Slim" выглядит вполне логичным, если вспомнить, что Galaxy S25 Edge изначально назывался "Slim".

Похоже, что окончательное решение насчет новой линейки Galaxy S26 еще не принято. Источники добавляют, что и модель Galaxy S26 Plus тоже войдет в серию, а более тонкий Edge выйдет позже, чем остальные смартфоны. Это усиливают интригу, ведь непонятно, когда вообще ждать новую линейку, – по слухам, сроки ее выхода уже не раз переносились.

Напомним, ранее Samsung огорчила фанатов информацией о том, что новый флагманский смартфон Galaxy S26 придется ждать долго. Речь шла о переносе презентации новой линейки с января-февраля 2026 года на начало весны.

Также появлялась информация, что южнокорейская компания Samsung может заменить Galaxy S26 Plus на S26 Edge, а от моделей Plus вообще откажется.