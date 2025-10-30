Інтрига навколо нового Samsung Edge набирає обертів: що відомо про скандальну модель

Навколо смартфонів Samsung стає все більше інтриг і неясностей. Ще недавно пішли чутки, що компанія відмовиться від випуску нового ультратонкого Galaxy S26 Edge. Тепер кажуть, що насправді все можливо.

Інформація про відмову від нової моделі Edge з'явилася на тлі фактичного комерційного провалу Galaxy S25 Edge, нагадує androidpolice.com. Мовляв, продажі були настільки слабкі, що продовжувати тонку серію начебто не було сенсу.

Однак деякі авторитетні джерела наполягають на тому, що Samsung все ж має намір зберегти Galaxy S26 Edge і, до того ж, зробити його навіть тоншим за попередника (щоправда, поки що невідомо, наскільки).

Також повідомляється, що розробка майбутнього смартфона Edge під кодовою назвою "More Slim" почалася набагато пізніше, ніж спочатку передбачалося. Між іншим, назва "More Slim" виглядає цілком логічною, якщо згадати, що Galaxy S25 Edge спочатку називався "Slim".

Схоже, що остаточне рішення щодо нової лінійки Galaxy S26 ще не прийнято. Джерела додають, що і модель Galaxy S26 Plus теж увійде в серію, а більш тонкий Edge вийде пізніше, ніж інші смартфони. Це посилює інтригу, адже незрозуміло, коли взагалі чекати на нову лінійку, — за чутками, строки її виходу вже не раз переносилися.

Нагадаємо, раніше Samsung засмутила фанатів інформацією про те, що новий флагманський смартфон Galaxy S26 доведеться чекати довго. Йшлося про перенесення презентації нової лінійки з січня-лютого 2026 року на початок весни.

Також з'являлася інформація, що південнокорейська компанія Samsung може замінити Galaxy S26 Plus на S26 Edge, а від моделей Plus взагалі відмовиться.