В Канаде построили дом из солнечных панелей: сколько денег он экономит (фото)

В Канаде построили автономный "солнечный" дом, который почти вдвое сокращает потребление энергии. Но инженеры надеются пойти еще дальше и вывести постройку на нулевой уровень.

Эксперимент проводят в Комоке (провинция Онтарио), сообщает interestingengineering.com. Кроме солнечных панелей, в инновационном доме есть также тепловой насос и тепловой аккумулятор.

Канадские инженеры рассчитывают кардинально изменить подход людей к электроснабжению и отоплению своих домов. Для этого они и разработали энергоэффективную домашнюю систему, которая использует местную солнечную энергию для отопления и электроснабжения жилища.

По сути двухэтажный в Комоке – это настоящая лаборатория, где исследователи собирают и анализируют данные. Первые результаты обнадеживают: установка позволила сократить счета за электроэнергию на 45%, а выбросы углерода – на 55%. Тепловой аккумулятор, сохраняющий тепло с помощью таких материалов, как соль или воск, помогает увеличить использование солнечной энергии на 60%, снижая таким образом зависимость от электросети.

Эффективность системы достигается за счет объединения солнечных панелей и теплового насоса. Насос преобразует электроэнергию, вырабатываемую солнечным светом, в тепло, которое накапливается в тепловой батарее для последующего использования. Такая конструкция делает дом в четыре раза более энергоэффективным, чем обычные системы.

Для контроля по соседству возвели еще один дом – без интегрированной солнечной и тепловой системы. Таким образом у специалистов есть возможность напрямую сравнивать результаты.

