У Канаді побудували будинок із сонячних панелей: скільки грошей він економить (фото)

У Канаді побудували автономний "сонячний" будинок, який майже вдвічі скорочує споживання енергії. Але інженери сподіваються піти ще далі і вивести споруду на нульовий рівень.

Експеримент проводять у Комоку (провінція Онтаріо), повідомляє interestingengineering.com. Крім сонячних панелей, в інноваційному будинку є також тепловий насос і тепловий акумулятор.

Канадські інженери розраховують кардинально змінити підхід людей до електропостачання та опалення своїх будинків. Для цього вони і розробили енергоефективну домашню систему, яка використовує місцеву сонячну енергію для опалення та електропостачання житла.

По суті двоповерховий у Комоці — це справжня лабораторія, де дослідники збирають і аналізують дані. Перші результати обнадіюють: установка дала змогу скоротити рахунки за електроенергію на 45%, а викиди вуглецю — на 55%. Тепловий акумулятор, що зберігає тепло за допомогою таких матеріалів, як сіль або віск, допомагає збільшити використання сонячної енергії на 60%, знижуючи таким чином залежність від електромережі.

Ефективність системи досягається за рахунок об'єднання сонячних панелей і теплового насоса. Насос перетворює електроенергію, що виробляється сонячним світлом, на тепло, яке накопичується в тепловій батареї для подальшого використання. Така конструкція робить будинок у чотири рази більш енергоефективним, ніж звичайні системи.

Для контролю по сусідству звели ще один будинок — без інтегрованої сонячної та теплової системи. Таким чином фахівці мають можливість безпосередньо порівнювати результати.

