WhatsApp выходит на новый уровень: мессенджер запускается на очень неожиданных гаджетах

Не так давно мессенджер WhatsApp заработал на планшетах iPad. Прошло всего несколько месяцев, и сервис обмена сообщениями анонсирован и для еще одного устройства Apple.

WhatsApp вскоре может появиться на Apple Watch, пишет phonearena.com. Таким образом, его будет намного легче использовать на носимых устройствах Apple.

WhatsApp уже запустил приложение для Apple Watch в рамках бета-тестирования TestFlight на iOS. Meta пока не делала никаких официальных заявлений о приложении, но бета-релиз означает, что версия мессенджера для Apple Watch, вероятно, скоро появится и для всех пользователей iOS, отмечает издание.

Новое приложение поддерживает чтение сообщений WhatsApp, отправку ответов и реакций на сообщения, а также обмен голосовыми сообщениями. Все это можно будет делать, не открывая WhatsApp на другом устройстве. До сих пор просматривать и отвечать на новые уведомления от приложения на Apple Watch было возможно только с помощью ограниченного набора встроенных функций.

Відео дня

Причем, как заметили специалисты, это не будет отдельным приложением. Как и приложение для Wear OS, версия WhatsApp для Apple Watch будет лишь дополнительным приложением, и для ее использования необходимо будет подключить iPhone с установленной версией мессенджера для iOS.

Пока что единственным крупным приложение для обмена сообщениями с функциями, аналогичными бета-версии WhatsApp на Apple Watch, является приложение "Сообщения" от Apple. Эксперты также отмечают, что у другого популярного мессенджера, Telegram, раньше было приложение для Watch, но его поддержка была прекращена, а мессенджеры Messenger и Signal вообще никогда не поддерживали носимые устройства Apple.

Ранее стало известно, что мессенджер WhatsApp получил крупное обновление. Там добавилось много полезных функций и для пользователей iOS, и для тех, кто работает с Android.

Еще сообщалось, как защититься от мошенников в приложении WhatsApp. Тогда речь шла о возможном мошенничестве в групповых чатах.