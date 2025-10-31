WhatsApp виходить на новий рівень: месенджер запускається на дуже несподіваних гаджетах

Не так давно месенджер WhatsApp запрацював на планшетах iPad. Минуло лише кілька місяців, і сервіс обміну повідомленнями анонсовано і для ще одного пристрою Apple.

WhatsApp незабаром може з'явитися на Apple Watch, пише phonearena.com. Таким чином, його буде набагато легше використовувати на носимих пристроях Apple.

WhatsApp уже запустив додаток для Apple Watch у рамках бета-тестування TestFlight на iOS. Meta поки що не робила жодних офіційних заяв про застосунок, але бета-реліз означає, що версія месенджера для Apple Watch, ймовірно, скоро з'явиться і для всіх користувачів iOS, зазначає видання.

Новий додаток підтримує читання повідомлень WhatsApp, надсилання відповідей і реакцій на повідомлення, а також обмін голосовими повідомленнями. Усе це можна буде робити, не відкриваючи WhatsApp на іншому пристрої. Досі переглядати і відповідати на нові повідомлення від додатка на Apple Watch було можливо тільки за допомогою обмеженого набору вбудованих функцій.

Причому, як зауважили фахівці, це не буде окремим додатком. Як і додаток для Wear OS, версія WhatsApp для Apple Watch буде лише додатковим додатком, і для її використання необхідно буде підключити iPhone зі встановленою версією месенджера для iOS.

Поки що єдиним великим додатком для обміну повідомленнями з функціями, аналогічними бета-версії WhatsApp на Apple Watch, є додаток "Повідомлення" від Apple. Експерти також зазначають, що в іншого популярного месенджера, Telegram, раніше був застосунок для Watch, але його підтримку було припинено, а месенджери Messenger і Signal узагалі ніколи не підтримували носимі пристрої Apple.

