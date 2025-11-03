Поддержите нас UA
Эти телефоны Xiaomi не получат важное обновление: проверьте, есть ли в списке ваш смартфон

смартфоны Xiaomi обновление ОС Android 16
Смартфон Xiaomi 12 Pro | Фото: Tech Advisor

Компания Xiaomi сообщила плохие новости для владельцев многих своих смартфонов. С целыми линейками гаджетов придется попрощаться, как как им не достанется HyperOS 3.1.

Обновление ОС будет доступно только для пользователей Android 16, поясняет xiaomitime.com. А это означает, что пользователи HyperOS 3 на Android 15 не смогут обновиться до версии HyperOS 3.1, так как эти устройства не будут с ней совместимы.

Ожидается, что HyperOS 3.1 будет оснащена новым пользовательским интерфейсом "Недавние приложения" в стиле iOS. Хотя Xiaomi пока не раскрыла весь список изменений, которые появятся в HyperOS 3.1, эксперты предполагают, что в будущих бета-версиях появятся некоторые дополнительные функции настройки – например, изменяемые размеры плиток Центра управления, как в Android 16.

Что касается HyperOS 3.1, то ее не получат такие устройства Xiaomi:

  • POCO F5 5G
  • POCO F5 Pro
  • POCO M6 Pro
  • POCO X6 Neo
  • Redmi 13С
  • Redmi К50 Ultra
  • Redmi К60
  • Redmi К60 Pro
  • Redmi Note 12T Pro
  • Redmi Note 12 Turbo
  • Redmi Note 13 5G
  • Redmi Note 13R Pro
  • Xiaomi 12
  • Xiaomi 12 Pro
  • Xiaomi 12S
  • Xiaomi 12S Pro
  • Xiaomi 12S Ультра
  • Xiaomi 12Т
  • Xiaomi 12T Pro
  • Xiaomi Civi 3
  • Xiaomi MIX FOLD 2
  • Xiaomi Pad 6 Max 14.

