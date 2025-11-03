Эти телефоны Xiaomi не получат важное обновление: проверьте, есть ли в списке ваш смартфон

Компания Xiaomi сообщила плохие новости для владельцев многих своих смартфонов. С целыми линейками гаджетов придется попрощаться, как как им не достанется HyperOS 3.1.

Обновление ОС будет доступно только для пользователей Android 16, поясняет xiaomitime.com. А это означает, что пользователи HyperOS 3 на Android 15 не смогут обновиться до версии HyperOS 3.1, так как эти устройства не будут с ней совместимы.

Ожидается, что HyperOS 3.1 будет оснащена новым пользовательским интерфейсом "Недавние приложения" в стиле iOS. Хотя Xiaomi пока не раскрыла весь список изменений, которые появятся в HyperOS 3.1, эксперты предполагают, что в будущих бета-версиях появятся некоторые дополнительные функции настройки – например, изменяемые размеры плиток Центра управления, как в Android 16.

Что касается HyperOS 3.1, то ее не получат такие устройства Xiaomi:

POCO F5 5G

POCO F5 Pro

POCO M6 Pro

POCO X6 Neo

Redmi 13С

Redmi К50 Ultra

Redmi К60

Redmi К60 Pro

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13R Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ультра

Xiaomi 12Т

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi Civi 3

Xiaomi MIX FOLD 2

Xiaomi Pad 6 Max 14.

Ранее стало известно, что скрытое обновление заставит телефоны Xiaomi работать на полную. Речь шла об обновлении Bluetooth-модуля, причем многие пользователи даже не обращают внимания на эту функцию.

Еще сообщалось, что в любой смартфон Xiaomi можно добавить до 16 ГБ оперативной памяти. Как оказалось, сделать это можно довольно простым способом.