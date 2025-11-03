Эти телефоны Xiaomi не получат важное обновление: проверьте, есть ли в списке ваш смартфон
Компания Xiaomi сообщила плохие новости для владельцев многих своих смартфонов. С целыми линейками гаджетов придется попрощаться, как как им не достанется HyperOS 3.1.
Обновление ОС будет доступно только для пользователей Android 16, поясняет xiaomitime.com. А это означает, что пользователи HyperOS 3 на Android 15 не смогут обновиться до версии HyperOS 3.1, так как эти устройства не будут с ней совместимы.
Ожидается, что HyperOS 3.1 будет оснащена новым пользовательским интерфейсом "Недавние приложения" в стиле iOS. Хотя Xiaomi пока не раскрыла весь список изменений, которые появятся в HyperOS 3.1, эксперты предполагают, что в будущих бета-версиях появятся некоторые дополнительные функции настройки – например, изменяемые размеры плиток Центра управления, как в Android 16.
Что касается HyperOS 3.1, то ее не получат такие устройства Xiaomi:
- POCO F5 5G
- POCO F5 Pro
- POCO M6 Pro
- POCO X6 Neo
- Redmi 13С
- Redmi К50 Ultra
- Redmi К60
- Redmi К60 Pro
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13R Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S Ультра
- Xiaomi 12Т
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi MIX FOLD 2
- Xiaomi Pad 6 Max 14.
Ранее стало известно, что скрытое обновление заставит телефоны Xiaomi работать на полную. Речь шла об обновлении Bluetooth-модуля, причем многие пользователи даже не обращают внимания на эту функцию.
Еще сообщалось, что в любой смартфон Xiaomi можно добавить до 16 ГБ оперативной памяти. Как оказалось, сделать это можно довольно простым способом.