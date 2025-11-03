Ці телефони Xiaomi не отримають важливе оновлення: перевірте, чи є у списку ваш смартфон

Компанія Xiaomi повідомила погані новини для власників багатьох своїх смартфонів. З цілими лінійками гаджетів доведеться попрощатися, оскільки їм не дістанеться HyperOS 3.1.

Оновлення ОС буде доступне тільки для користувачів Android 16, пояснює xiaomitime.com. А це означає, що користувачі HyperOS 3 на Android 15 не зможуть оновитися до версії HyperOS 3.1, оскільки ці пристрої не будуть з нею сумісні.

Очікується, що HyperOS 3.1 буде оснащена новим призначеним для користувача інтерфейсом "Недавні додатки" в стилі iOS. Хоча Xiaomi поки що не розкрила весь список змін, які з'являться в HyperOS 3.1, експерти припускають, що в майбутніх бета-версіях з'являться деякі додаткові функції налаштування — наприклад, змінні розміри плиток Центру управління, як в Android 16.

Що стосується HyperOS 3.1, то її не отримають такі пристрої Xiaomi:

POCO F5 5G

POCO F5 Pro

POCO M6 Pro

POCO X6 Neo

Redmi 13С

Redmi К50 Ultra

Redmi К60

Redmi К60 Pro

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13R Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ультра

Xiaomi 12Т

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi Civi 3

Xiaomi MIX FOLD 2

Xiaomi Pad 6 Max 14.

Раніше стало відомо, що приховане оновлення змусить телефони Xiaomi працювати на повну. Йшлося про оновлення Bluetooth-модуля, причому багато користувачів навіть не звертають уваги на цю функцію.

Ще повідомлялося, що в будь-який смартфон Xiaomi можна додати до 16 ГБ оперативної пам'яті. Як виявилося, зробити це можна досить простим способом.