Ці телефони Xiaomi не отримають важливе оновлення: перевірте, чи є у списку ваш смартфон
Компанія Xiaomi повідомила погані новини для власників багатьох своїх смартфонів. З цілими лінійками гаджетів доведеться попрощатися, оскільки їм не дістанеться HyperOS 3.1.
Оновлення ОС буде доступне тільки для користувачів Android 16, пояснює xiaomitime.com. А це означає, що користувачі HyperOS 3 на Android 15 не зможуть оновитися до версії HyperOS 3.1, оскільки ці пристрої не будуть з нею сумісні.
Очікується, що HyperOS 3.1 буде оснащена новим призначеним для користувача інтерфейсом "Недавні додатки" в стилі iOS. Хоча Xiaomi поки що не розкрила весь список змін, які з'являться в HyperOS 3.1, експерти припускають, що в майбутніх бета-версіях з'являться деякі додаткові функції налаштування — наприклад, змінні розміри плиток Центру управління, як в Android 16.
Що стосується HyperOS 3.1, то її не отримають такі пристрої Xiaomi:
- POCO F5 5G
- POCO F5 Pro
- POCO M6 Pro
- POCO X6 Neo
- Redmi 13С
- Redmi К50 Ultra
- Redmi К60
- Redmi К60 Pro
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13R Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S Ультра
- Xiaomi 12Т
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi MIX FOLD 2
- Xiaomi Pad 6 Max 14.
Раніше стало відомо, що приховане оновлення змусить телефони Xiaomi працювати на повну. Йшлося про оновлення Bluetooth-модуля, причому багато користувачів навіть не звертають уваги на цю функцію.
Ще повідомлялося, що в будь-який смартфон Xiaomi можна додати до 16 ГБ оперативної пам'яті. Як виявилося, зробити це можна досить простим способом.