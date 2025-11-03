Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Діджитал

Ці телефони Xiaomi не отримають важливе оновлення: перевірте, чи є у списку ваш смартфон

смартфони Xiaomi оновлення ОС Android 16
Смартфон Xiaomi 12 Pro | Фото: Tech Advisor

Компанія Xiaomi повідомила погані новини для власників багатьох своїх смартфонів. З цілими лінійками гаджетів доведеться попрощатися, оскільки їм не дістанеться HyperOS 3.1.

Оновлення ОС буде доступне тільки для користувачів Android 16, пояснює xiaomitime.com. А це означає, що користувачі HyperOS 3 на Android 15 не зможуть оновитися до версії HyperOS 3.1, оскільки ці пристрої не будуть з нею сумісні.

Очікується, що HyperOS 3.1 буде оснащена новим призначеним для користувача інтерфейсом "Недавні додатки" в стилі iOS. Хоча Xiaomi поки що не розкрила весь список змін, які з'являться в HyperOS 3.1, експерти припускають, що в майбутніх бета-версіях з'являться деякі додаткові функції налаштування — наприклад, змінні розміри плиток Центру управління, як в Android 16.

Що стосується HyperOS 3.1, то її не отримають такі пристрої Xiaomi:

Відео дня
  • POCO F5 5G
  • POCO F5 Pro
  • POCO M6 Pro
  • POCO X6 Neo
  • Redmi 13С
  • Redmi К50 Ultra
  • Redmi К60
  • Redmi К60 Pro
  • Redmi Note 12T Pro
  • Redmi Note 12 Turbo
  • Redmi Note 13 5G
  • Redmi Note 13R Pro
  • Xiaomi 12
  • Xiaomi 12 Pro
  • Xiaomi 12S
  • Xiaomi 12S Pro
  • Xiaomi 12S Ультра
  • Xiaomi 12Т
  • Xiaomi 12T Pro
  • Xiaomi Civi 3
  • Xiaomi MIX FOLD 2
  • Xiaomi Pad 6 Max 14.

Раніше стало відомо, що приховане оновлення змусить телефони Xiaomi працювати на повну. Йшлося про оновлення Bluetooth-модуля, причому багато користувачів навіть не звертають уваги на цю функцію.

Ще повідомлялося, що в будь-який смартфон Xiaomi можна додати до 16 ГБ оперативної пам'яті. Як виявилося, зробити це можна досить простим способом.