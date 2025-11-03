Одна кнопка на новом iPhone 17 просто бесит всех пользователей: как ее отключить

Кнопка управления камерой появилась еще на предыдущей модели iPhone 16, но особенно на нее стали обращать внимания после выхода iPhone 17. И это как раз тот случай, когда повышенное внимание не означает что-то хорошее.

Кнопка управления, на первый взгляд, совсем не так плоха, поясняет tomsguide.com, – ведь она позволяет быстро запустить приложение "Камера" без предварительной разблокировки телефона, Её можно использовать и для других функций – например, масштабирования, переключения режимов и прочего.

Но ужасный просчет заключается в месте расположения кнопки. Apple почему-то разместила ее на той стороне iPhone, за которую чаще всего и берутся пользователи, – и таким образом, вместо того, чтобы просто взять телефон, люди получают совершенно ненужное включение камеры.

Однако есть и хорошие новости – кнопку "Управление камерой" можно просто отключить. Вот как можно это сделать:

В приложении "Настройки" выберите пункт "Камера" (он находится во втором блоке настроек, если прокрутить экран вниз).

Выберите пункт "Управление камерой" в разделе "Системные настройки".

На следующем экране нажмите "Камера" в разделе "Запустить камеру". Тут можно выбрать, что будет происходить при нажатии кнопки управления камерой: запуск камеры, активация сканера кодов или переход в приложение "Лупа" на iPhone.

Выберите последний вариант в списке ("Никаких действий"). Теперь кнопка управления камерой не будет проявлять самодеятельности при нажатии.

Есть и еще одна опция. Под разделом "Запустить камеру" есть два варианта запуска приложения – "Один щелчок" и "Двойной щелчок". Первый вариант установлен по умолчанию, но вам надо выбрать второй – тогда камера не будет запускаться, когда вы этого не просили. Только учтите, что и тут есть своя тонкость: если нажмете и удержите кнопку, можете случайно запустить функцию визуального интеллекта.

Ранее сообщалось, что вскоре после презентации в сентябре 2025 года в камерах новых iPhone 17 нашли серьезный дефект, причем проблема проявилась еще до официального старта продаж.

Также стало известно, что Apple отменяет выпуск нового iPhone Air. Несмотря на ультратонкий дизайн, этот смартфон не оправдал ожиданий и продавался слабо, хотя базовые модели iPhone 17 и Pro-модели, наоборот, были вполне успешны.