Одна кнопка на новому iPhone 17 просто дратує всіх користувачів: як її відключити

Кнопка управління камерою з'явилася ще на попередній моделі iPhone 16, але особливо на неї стали звертати увагу після виходу iPhone 17. І це якраз той випадок, коли підвищена увага не означає щось хороше.

Кнопка управління, на перший погляд, зовсім не така вже й погана, пояснює tomsguide.com, — адже вона дає змогу швидко запустити застосунок "Камера" без попереднього розблокування телефону, Її можна використовувати і для інших функцій — наприклад, масштабування, перемикання режимів та іншого.

Але жахливий прорахунок полягає в місці розташування кнопки. Apple чомусь розмістила її на тому боці iPhone, за який найчастіше і беруться користувачі, — і таким чином, замість того, щоб просто взяти телефон, люди отримують абсолютно непотрібне ввімкнення камери.

Однак є і хороші новини — кнопку "Керування камерою" можна просто відключити. Ось як можна це зробити:

Відео дня

У застосунку "Налаштування" виберіть пункт "Камера" (він розташований у другому блоці налаштувань, якщо прокрутити екран вниз).

Виберіть пункт "Керування камерою" в розділі "Системні налаштування".

На наступному екрані натисніть "Камера" в розділі "Запустити камеру". Тут можна вибрати, що відбуватиметься під час натискання кнопки керування камерою: запуск камери, активація сканера кодів або перехід у застосунок "Лупа" на iPhone.

Виберіть останній варіант у списку ("Ніяких дій"). Тепер кнопка керування камерою не проявлятиме самодіяльності під час натискання.

Є і ще одна опція. Під розділом "Запустити камеру" є два варіанти запуску додатка — "Одне клацання" і "Подвійне клацання". Перший варіант встановлений за замовчуванням, але вам треба вибрати другий — тоді камера не буде запускатися, коли ви цього не просили. Тільки врахуйте, що і тут є своя тонкість: якщо натиснете й утримаєте кнопку, можете випадково запустити функцію візуального інтелекту.

Раніше повідомлялося, що незабаром після презентації у вересні 2025 року в камерах нових iPhone 17 знайшли серйозний дефект, причому проблема проявилася ще до офіційного старту продажів.

Також стало відомо, що Apple скасовує випуск нового iPhone Air. Незважаючи на ультратонкий дизайн, цей смартфон не виправдав очікувань і продавався слабо, хоча базові моделі iPhone 17 і Pro-моделі, навпаки, були цілком успішними.